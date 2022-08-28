بيع سيارة الأميرة ديانا بمزاد.. بـ737 ألف باوند

بيعت سيارة أميرة ويلز الراحلة البريطانية الليدي ديانا، مساء أمس السبت، في مزاد علني، قبل الذكرى الخامسة والعشرين لرحيلها، بـ737 ألف جنيه إسترليني.

ونجح مشارك بشراء السيارة في المزاد الذي أُقيم في بريطانيا بعد أن دفع هذا المبلغ الذي يعادل 869 ألف دولار، بعد منافسة حادة بين مزايدين من دبي والولايات المتحدة، ستبقى هذه السيارة وهي من طراز "فورد إكورت آر إس توربو" من إنتاج عام 1985 في بريطانيا نظرًا إلى أن الفائز بها الذي لم يُكشف بعد عن هويته من سكان منطقة مانشستر.

وطُرحت السيارة في المزاد بسعر أولي هو مئة ألف جنيه، إلا أنها بيعت في نهاية المطاف لقاء 650 ألف جنيه تضاف إليها النفقات وضريبة القيمة المضافة.

وكانت السيارة أبرز المعروضات في مزاد نظمته دار "سيلفرستون" للمزادات، على حلبة سيلفرستون، على بعد 120 كيلومترًا شمال غربي لندن.

وتُعتبر سيارة "فورد" هذه التي تبلغ قدرة محركها 130 حصانًا نسخة رياضية نموذجية من سيارات "فولكسفاغن غولف جي تي آي" الشعبية المقوّاة التي كانت مرغوبة جدًا في ثمانينات القرن العشرين.

ويمكن العثور في الإعلانات المبوّبة على نسخ أقلّ شهرة من هذا النموذج يأسعار تقرب من عشرة آلاف جنيه.

وأوضحت دار "سيلفرستون" أن الأميرة ديانا كانت تقود هذه السيارة بنفسها للتجول في لندن، ولو أن عنصر أمن كان يرافقها.

واستخدمت الأميرة السيارة من عام 1985 إلى عام 1988، وهي اليوم في حالة ممتازة ولا تتجاوز المسافة التي قطعتها 40 ألف كيلومتر.

ولهذه السيارة تاريخ حافل إذ نقلت مثلًا الأمير ويليام ،الثاني في ترتيب خلافة العرش بعد والده تشارلز.

وتتميز هذه السيارة بلونها الأسود، إذ كانت سيارات "فورد آر إس توربو" الأخرى من هذا الجيل بيضاء. وقد انتقلت ملكيتها إلى عدد من الأشخاص الآخرين قبل تجديدها بالكامل للبيع.

وفي حزيران/يونيو 2021 ، بيعت سيارة "فورد إسكورت" أخرى عائدة إلى ديانا مقابل 52 ألف جنيه إسترليني إلى متحف في أميركا الجنوبية في مزاد، وهي من طراز "1,6 غيا صالون" موديل 1981 تلقتها هدية بمناسبة خطوبتها.

وأقيم مزاد، السبت، قبل أربعة أيام من الذكرى الخامسة والعشرين لمصرع الأميرة بحادث سيارة في باريس عندما كانت في السادسة والثلاثين.