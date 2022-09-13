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السلطات السعودية تعتقل يمنيًّا أدّى مناسك العمرة لروح الملكة إليزابيث

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 11:23

السلطات السعودية تعتقل يمنيًّا أدّى مناسك العمرة لروح الملكة إليزابيث
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أوقفت السلطات السعودية، الثلاثاء، شخصا يمنيا أعلن في مقطع فيديو أنّه أدّى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، منتهكًا بذلك "أنظمة وتعليمات" هذه المناسك ومخالفًا أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع أداء هذه الفريضة نيابة عن غير المسلمين.

ومقطع الفيديو الذي صوّره اليمني في المسجد الحرام بمكّة أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية التي تحظر رفع أي لافتات أو شعارات سياسية أو مذهبية أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة.

وفي مقطع الفيديو، ومدّته لا تتجاو 20 ثانية، ظهر الرجل بملابس الإحرام حاملًا لافتة بيضاء كتب عليها بخط اليد "العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبّلها في الجنّة ومن الصالحين".

وأضاف "نسأل الله أن يجعلها مع عباده الصالحين، نسأل الله أنّ يجعل روحها في الجنّة".

وأثار المقطع غضب العديد من مستخدمي موقع "تويتر" الذين طالبوا السلطات بتوقيف صاحبه.

ولا يجوز وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أداء الحج أو العمرة نيابة عن غير المسلمين.

وإثر موجة الغضب هذه، أعلن جهاز الأمن العام السعودي في بيان نشره على موقع "تويتر" أنّ "القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام مخالفًا بذلك أنظمة وتعليمات العمرة".

وتابعت "جرى إيقافه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه وإحالته إلى النيابة العامة".

وأذاعت قناة الإخبارية الحكومية الخبر مرفقًا بمقطع الفيديو المثير للجدل لكن مع حجب محتوى اللافتة.

وتوفّيت الملكة إليزابيث الثانية، مساء الخميس، وستوارى الثرى في 19 أيلول/سبتمبر الجاري.

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#أدّى مناسك العمرة لروح الملكة إليزابيث
#السلطات السعودية تعتقل يمنيًّا
#اعتقال يمني

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