اختيار الألعاب المناسبة للأطفال

الألعاب المناسبة حسب الفئات العمرية

يستمتع الأطفال بالألعاب التي يتقنون اللعب بها لذلك قد يكون اختيار الألعاب المخصصة للفئات العمرية حلا فوريا وناجحا لمشكلة اختيار الألعاب لأطفالك والحيرة التي تخلقها آلاف الأنواع والأشكال منها. قد لا تنطبق النصائح التالية الخاصة بالألعاب المناسبة للفئات العمرية على كل الأطفال ولذلك لا داعي للشعور بالاحباط إذا لم ينجح طفلك باللعب بألعابه الجديدة أو إذا لم تعجبه لأن القواعد العامة قد لا تكون مفيدة لكل الأطفال.

الألعاب المناسبة للأطفال حتى عمر 6 أشهر

إن الأطفال الرضع تلفت انتباههم الحركة والأصوات والصور البسيطة ذات الألوان المتضاربة مثل الأبيض والأسود. في هذه المرحلة يستكشف الرُضع أجسامهم وقدراتهم ويحاولون تنسيق حركة اليدين والعينين وإمساك بعض الأغراض من حولهم والوصول إليها.

تتمثل الألعاب المناسبة لهذه الفئة العمرية بألعاب مثل:

خشخيشات (Rattles).

صناديق الألعاب.

الأشكال المتحركة.

باختصار يحب الأطفال تحت عمر الستة أشهر أن يمسكوا بالألعاب بالإضافة إلى الشد والركل والكبس والهز وبالطبع يبقى خيار أن يترك الطفل الألعاب الجميلة التي قمت باختيارها له جانبا وأن يلعب بجواربه أو بجهاز التحكم الخاص بالتلفاز أمرا واردا دائما.

الألعاب المناسبة للأطفال بين 6 و 8 أشهر

يستمتع الأطفال الأكبر قليلا بالألعاب الصغيرة ويتعلمون معنى الفعل ورد الفعل ويقومون بتكرار الحركات مرارا وتكرارا بهدف تعلمها واتقانها. كما يمكن أن ينقلوا ألعابهم بين اليدين وأن يضعوها في سلة أو مستوعب خاص بالألعاب. في الحقيقة يقترح خبراء التربية إعادة تدوير الألعاب التي جرى شراؤها سابقا للطفل في المرحلة العمرية السابقة عبر اللعب بها بطرق جديدة، وبكل الأحوال هذه ليست مهمة الأبوين لأن الطفل هو من يخترع ألعابه بشكل عام.

الألعاب المناسبة للأطفال بين 8 أشهر وسنة ونصف

في هذه المرحلة يبدأ الأطفال بتوقع نتائج الأعمال أو الحركات التي يقومون بها ويضعون هدفا معينا يحاولون الوصول إليه ويقومون ببعض الأعمال عن قصد بهدف تحقيق ما يفكرون فيه. بالإضافة إلى ذلك يبدأ الأطفال بفهم مبدأ الأحجام والأشكال والفراغ.

تتضمن الألعاب المناسبة للأطفال في هذا العمر ما يلي:

الألعاب التي تعتمد على السحب والدفع.

المكعبات.

الأشكال الفراغية.

الحلقات حول عامود بلاستيكي.

الألعاب التي يمكن تفكيكها وتركيبها.

الألعاب المناسبة للأطفال بين عمر سنة ونصف وسنتين

يبدأ الأطفال بالاستمتاع باللعب الذي يعتمد على التمثيل ما يوسع أفقهم ويحفزهم على التخيل. تتضمن الألعاب المناسبة للأطفال في هذا العمر:

الشاحنات والسيارات الصغيرة والمركبات المخصصة لبعض الأعمال مثل سيارات الإسعاف.

أدوات المطبخ.

الألعاب التي يمكن إلباسها ملابس محددة مثل زي الطبيب والشرطي.

الألعاب المناسبة للأطفال بين 2 إلى 4 سنين

يتعلم الأطفال خلال هذه المرحلة الكثير من المهارات الاجتماعية والاختلاط بالآخرين في مرحلة الحضانة والروضة وتعتمد معظم ألعابهم على التمثيل ولعب أدوار خيالية. قد تكون أكثر الألعاب شعبية بين الأطفال هي "بيت بيوت" حيث يلعب الأطفال أدوارا مثل الأب والأم وتكون ألعابهم وحيواناتهم المحشية هي الأولاد على سبيل المثال، أو مثلا العيش في المزرعة حيث يقوم الطفل بوضع الطعام للحيوانات من ألعابه ويحلب البقرة وينظف الحظيرة. تحفز هذه الألعاب قدرة الطفل على التخيل وافتراض سيناريوهات مبنية على ما تعلمه عن كل مهنة وكل موقع.

بالإضافة إلى ذلك فعادة ما يبدأ الأطفال في هذه المرحلة بالتعود على الرسم والتلوين واللعب بمعجونة الأطفال وهذه النشاطات تحفز الإبداع لدى الطفل. أما بالنسبة للأصوات والموسيقى فهي دائما محفزا ممتازا للأطفال لذلك يفضلون الآلات الموسيقية التي تعتمد على الضرب وبعض الآلات الإيقاعية مثل الطبل.

تتطور المهارات الحركية عند الطفل بشكل كبير في هذه المرحلة ويصبح سريع الحركة ويحب الألعاب الحركية والركض والألعاب التركيبية والمكعبات الضخمة وغيرها من الألعاب التي تعتمد على البناء والتركيب.

الألعاب المناسبة للأطفال بين 4 و6 سنين

بشكل عام يفاجئ الأطفال أهاليهم في هذه السن بقدراتهم على التعلم وتعتبر الألعاب التفاعلية التعليمية مثالية لتعليمهم مهارات الحساب واللفظ عبر الألعاب التي تحتوي على أزرار خاصة للأصوات أو حتى ألعاب الألواح الرقمية مع متابعة الأهل لاستخدام الأطفال لها.

في هذه المرحلة يفضل اختيار الألعاب التي تعطي ردات فعل إيجابية مثل التي تخبر الطفل أنه قد "أحسن الاختيار" أو (Good job) أو حتى التي تقترح إعادة المحاولة عند الفشل بلطف عوضا عن الألعاب التي تعتمد على أصوات سلبية عند الخطأ. من الشائع أيضا أن يتخيل الأطفال أنفسهم كمعلمين أو طيارين أو راقصي باليه أو وظائف وصفات أخرى.

الألعاب المناسبة للأطفال بين عمر 6 و8

تتطور اهتمامات الطفل وتتحدد شخصيته في هذا العمر إلا أنه لا يزال يتأثر بمعلميه وأهله وأصدقائه. يميل بعض الأطفال إلى التجارب العلمية في هذا العمر مع بعض المساعدة من قبل الأهل أو تحت إشراف المدرسين، بينما تظهر الميول الفنية لدى البعض الآخر مثل الرسم والرقص أو الأشغال اليدوية ومن الشائع أن يصنع بعضهم على سبيل المثال الحلى لألعابهم.

يلاحظ الأهل أن الطفل في هذه المرحلة يبدأ بطلب ألعاب محددة بسبب تأثير الرفاق في المدرسة، كما أن الأطفال في هذه المرحلة عادة ما يبدأون بالتعلق بألعاب الكومبيوتر إلا أنهم يستمتعون أيضا بالألعاب الرياضية وألعاب الألواح وبناء وتركيب المجسمات.

الألعاب المناسبة للأطفال فوق عمر 8 سنين

يستمتع الأطفال في هذا العمر بالألعاب خارج المنزل مثل السكوتر والدراجة الهوائية كما أن اهتماماتهم تتطور كثيرا وتصبح أشبه باهتمامات البالغين وتتجلى هواياتهم وقد يشعر الأهل أن الطفل لديه شغفا محددا تجاه مجال أو نوع محدد من العلوم أو الفنون.

يستمتع معظم الأطفال فوق سن الثامنة بإبداع وخلق الأشياء وبشكل عام يحبون المنافسة ولا يستطيعون مقاومة الألعاب التنافسية مع الأصدقاء ويصف الخبراء هذا العمر بأنه يتمحور حول النشاطات التي تعطي الطفل شعورا بالتميز والإتقان. على سبيل المثال عندما يلعب الطفل لعبة ما على الكمبيوتر فبإمكانه تحدي نفسه للحصول على نقاط أعلى من السابق أو يمكن أن يتحدى الأطفال بعضهم البعض بفضل التكنولوجيا الحديثة.