كيفية تصليح أعطال الشاشات

إن وجود الشاشات في الحياة اليومية يعتبر أمرا أساسيا، حيث أنها تعتبر المصدر الرئيسي لنقل الصور والفيديوهات والأخبار المتنوعة سواء كانت شاشات هواتف أو شاشات تلفزة، وهنا في هذه المقالة سوف نتطرق إلى أعطال هذه الشاشات وخللها الذي يؤدي إلى توقف وظيفتها الرئيسة وهي العرض.

من الروتيني جدا أن حدوث خلل معين في الشاشة يؤدي إلى تدهور أدائها، وبالتالي يظهر هذا الخلل أو العطل بشكل واضح أمام المستخدم، ولكن في الكثير من الأحيان يكون العطل تدريجي من حيث الظهور، لذا يبقى فترة من الوقت حتى يتمكن المستخدم من تمييزه بعينه المجردة. تتفاوت الأعطال في الشاشات بين الكبيرة والصغيرة والمتوسطة؛ فمنها سهل الإصلاح ومنها ما يكون صعبا، لذلك سنتحدث عن مجموعة الأعطال الأشهر التي تصيب الشاشات وكيفية إصلاحها.

أشهر الأعطال المتعلقة بالشاشات وكيف يتم إصلاحها

تذبذب الإضاءة

تعتبر أحد أكثر المشاكل الشائعة ضمن أعطال الشاشات، حيث يحدث تأثيرها على أداء الشاشة غالبا إما من خلال انخفاض مفاجئ وحاد في الإضاءة أو بشكل ومضات فجائية تظهر بين حين وآخر، أما سبب هذه المشكلة فقد يعود إلى وجود خلل ما في توصيل كوابل الشاشة، وعندها يجب عليك أن تتأكد من عدم وجود أي خطأ في التوصيل أو تخرب في أحد الأسلاك المؤدية إلى الشاشة، ولا سيما الأسلاك التي تصل بين الشاشة وجهاز الحاسوب أو بين شاشة التلفاز والريسيفر، كما يجب عليك أن تتأكد من البراغي الخاصة بالأسلاك أنها متصلة بشكل سليم.

ظهور خطوط عمودية في الشاشة

من الممكن بدايةً أن تظهر هذه المشكلة بشكل خطوط عمودية إما ملونة أو سوداء، ثم بمرور الوقت قد تتطور لتصبح لدينا مشاكل أخرى في حال لم نتدخل بشكل فوري لحلها من البداية، نلاحظ أن هذه المشكلة تتعلق بتوصيلات أسلاك الفيديو أو أسلاك الطاقة. ففي حال كانت الشاشة متصلة بالكمبيوتر يتم علاجها بسهولة من خلال تحديث ما يسمى بكرت الشاشة.

للتأكد أكثر حول صحة السبب وراء المشكلة هنا يجب أن نجرب الشاشة على جهاز حاسوب آخر فإذا ظهرت المشكلة أيضا يكون السبب في ظهور العطل هو الشاشة؛ وبشكل خاص ما يعرف بلوحة (LCD) التي تعرف بأنها أغلى قطعة من الشاشات، ويمكن تطبيق هذا الكلام على أجهزة الريسيفر في حال كانت الشاشة خاصة بالتلفزيون، فقد يكون الخلل من الريسيفر ولا علاقة للشاشة به.

البيكسلات المستهلكة أو المتخربة

في الحالة الطبيعية عندما تقترب من الشاشة تشاهد نقاطا صغيرة الحجم تشبه في اصطفافها مسامات الجلد وتعرف تلك النقاط بالبيكسلات وتظهر بألوان مختلفة، أما عندما تظهر هذه النقاط بلون أسود فيعني هذا أنها تالفة، وعندما تظهر البيكسلات بشكل ومضات خافتة أو بلونين أخضر وأحمر فهدا يدل على أنها أصبحت متعبة ومستهلكة، وللأسف يصبح من الصعب جدا حل المشكلة هذه إذا كان البكسل تالفا.

يلجأ المستخدم إلى الشركة المصنعة للشاشة أو إلى وكلائها للقيام باستبدالها بشاشة أخرى. أو يمكن لك أن تتغاضى عن الأمر إذا لم يتعد ظهور النقاط إلى نقطتين أو أكثر بقليل، أما في حال كان ظهور النقاط مستفحلا فيستحسن أن تبدل شاشتك، كما يمكن أن يعود البيكسل إذا كان متعبا إلى وضعه الطبيعي تلقائيا من خلال الاستعانة بتشغيل مجموعة برامج لتنشط البيكسلات.

الكسور أو الشقوق

عندما يحدث كسر مرئي في شاشتك؛ يظهر مكان الكسر واضحا على شكل ألوان متداخلة ببعضها على المستويين العمودي والأفقي، ويرافق ذلك ظهور بقع سوداء اللون في موضع الكسر، لذلك لا بد من تغيير لوحة (LCD) والتي ذكرنا أنها غالية الثمن.

التوقف المفاجئ للشاشة

بالدرجة الأولى يعود هذا التوقف المفاجئ في الشاشة إلى وجود خلل كهربائي، ومن أمثلته ضعف الطاقة الكهربائية الواصلة إلى الشاشة بشكل حاد، وفي هذه الحالة يجب محاولة تغيير منفذ الطاقة أو تركيب منظم كهربائي مخصص للشاشة، وكمثال آخر يمكن وجود عطل في السلك الناقل للتيار الكهربائي؛ إذ يوجد داخل رأس السلك فيوز حراري قد يحدث فيه انصهار أو ذوبان بسبب ارتفاع طاقة الكهرباء الداخلة إليه، والحل هو تبديل السلك وتجريب سلك آخر، وعندما تبقى المشكلة على حالها، يجب أن يتم استشارة خبير صيانة.

شاشات تلفاز LED، أعطالها الخاصة وكيف يتم إصلاحها؟

هناك بعض المشاكل التي قد تعترضك في حال كنت من مستخدمي شاشات (LED)، ومنها ما يلي:

شاشة التلفاز فارغة

في بعض الأحيان تظهر لدينا شاشة فارغة، وتكون المشكلة غالبا في وحدة تزويد الطاقة داخل التلفاز، إذ أن هذه الوحدة تعتبر مسؤولة عن استقبال الكهرباء وتوزيعها على كافة أجزائه، وفي حال تعرضت تلك الوحدة لارتفاع ملحوظ في مصادر الإدخال، يؤثر ذلك على المكثف ويؤدي لتلفه.

إن هذا النوع من الأعطال يحتاج لخبير صيانة حتى يقوم بإصلاح القطعة أو استبدالها في حال لم ينجح الإصلاح.

عدم اتصال شبكات واي فاي بشاشة تلفاز LED

يجب بدايةً تحديد سبب هذه المشكلة سواء كانت بسبب جهاز التلفاز أو جهاز التحكم الخاص فيه، وهذا يكمن عن طريق اتصال التلفاز بالهاتف المحمول فإذا لم يلاحظ المستخدم أي مشكلة يكون السبب هو جهاز التوجيه، وبالتالي يكون الحل بتحديث البرنامج الخاص بالجهاز، أو إعادة ضبط مصنع لجهاز التوجيه أو الراوتر، وهنالك طرق أخرى للحل وهي البحث عن قوة الإنترنت، فإن لم تكن سببا عندها يمكنك أن تضع محول (USB WIFI) للتلفاز.

اختفاء الصوت الخارج من الشاشة

أول ما يجب عليك فعله هو تحديد مكان الخلل سواء كان خلل في سماعات الشاشة الداخلية أو غيرها، من خلال فصل مصدر الطاقة ثم الضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 10 ثواني، بعد ذلك أوصل التلفاز بالطاقة، وأعد ضغط الزر مرة واحدة فقط، وحاول التأكد من الصوت بأكثر من سماعة، ففي حال كانت السماعات تعمل؛ هنا تتأكد أن سبب المشكلة هي سماعات التلفاز الداخلية.

الخطوط الأفقية

تعد مشكلة بسيطة سببها انخفاض قوة إشارة سلك التلفاز الخاص بفك التشفير، ويكون الحل هنا باعتماد جهاز ذو دقة عالية لفك التشفير، إذ أن هذه التلفزيونات تحتاج لقوة إدخال أكبر من القديمة.