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نيوزيلندا تمنع الشبان من شراء السجائر مدى الحياة!

تاريخ النشر: 13/12/2022 - 16:55

نيوزيلندا تمنع الشبان من شراء السجائر مدى الحياة!
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨

أقر البرلمان النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، مجموعة قوانين هي "الأشد"صرامة في العالم بشأن منع التدخين، حيث قررت نيوزيلندا حظر الأجيال القادمة من شراء التبغ والسجائر مدى الحياة.

وتشمل هذه القوانين حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول كانون الثاني/ يناير 2009 وما بعده، مع فرض عقوبة بمثابة غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95 ألف و910 دولارات أمريكية)، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية.

وبموجب القوانين، سيبقى الحظر ساريا على هذه الأجيال الجديدة طوال حياتهم، أي أنهم ممنوعون من شرب السجائر بدءا من فترة الشباب وحتى الممات.

وفي السياق، نصت القوانين الجديدة على خفض كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر في الوقت الحالي، وتقليل عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90 بالمئة.

وتقرر خفض عدد تجار التجزئة المرخص لهم ببيع التبغ والسجائر إلى 600 بحلول نهاية عام 2023، وذلك نزولا من 6 آلاف تاجر.

وكانت نيوزيلندا كشفت عن خطتها المناهضة للتدخين في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

يذكر أن النسبة الحالية للمدخنين في نيوزيلندا تبلغ 13 في المئة، غالبيتهم من السكان الأصليين (الماورو)، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

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#نيوزيلندا
#السجائر
#منع بيع السجائر

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