هولندا تسمح بالقتل الرحيم للأطفال دون الـ 12 عامًا

من المتوقع نشر القواعد الجديدة هذا العام على أن تخضع لتقويم بعد بضع سنوات من دخولها حيز التنفيذ.

أعلنت الحكومة الهولندية أن "القتل الرحيم للأطفال الصغار" الذين يعانون أمراضًا مستعصية تتسبب لهم بمعاناة لا تطاق، سيصبح مسموحًا في هولندا، تلبيةً لمطالب يرفعها أطباء أطفال هولنديون منذ سنوات، مشددة على أن هذا الإجراء يتعلق بـ"مجموعة صغيرة" تتألف من خمسة إلى عشرة أطفال دون سن الثانية عشرة، ممّن "تعجز خيارات الرعاية التلطيفية عن التخفيف من معاناتهم".

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن وزير الصحة الهولندي، إرنست كويبرز، قوله، الجمعة، إنه "سيخص الأطفال المصابين بمرض أو اضطراب شديد نهايته ستكون موتًا حتميًا متوقعًا في المستقبل المنظور"، مشددًا، في رسالة إلى البرلمان، على أن المساعدة على الموت ستكون ممكنة "عندما يكون ذلك البديل المعقول الوحيد للطبيب لوضع حد لمعاناة الطفل الشديدة بشكل لا يطاق".

يشار إلى أن "القتل الرحيم" قانوني حاليًا في هولندا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، والذين يمكنهم إعطاء موافقتهم، وللأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بموافقة الوالدين.

وكانت بلجيكا أصبحت في شباط/فبراير 2014 أول دولة في العالم تسمح للقصّر "ممن لديهم قدرة على التمييز" باختيار القتل الرحيم من دون حدود عمريّة.

وبعد إعادة تقييم القواعد الحالية، قررت الحكومة الهولندية توسيع "خدمات المساعدة" على إنهاء الحياة "لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و12 عامًا".

ومن المتوقع نشر القواعد الجديدة هذا العام، وفق الحكومة، على أن تخضع لتقويم بعد بضع سنوات من دخولها حيز التنفيذ.

يذكر أنه في الأول من نيسان/أبريل 2002، أصبحت هولندا أول دولة في العالم تسمح بالقتل الرحيم، وسرعان ما حذت بلجيكا حذوها. وفي كل عام في هولندا، يقول تقرير للوكالة الفرنسية، "يلجأ عدد متزايد من الناس إلى القتل الرحيم، حيث بلغ عدهم 8700 شخص العام الماضي، بحسب أرقام رسمية. ويعاني أكثرية هؤلاء من أمراض سرطانية عضال".