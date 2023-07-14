بسبب موجة الحرّ: إغلاق المعلم الأثري "أكروبوليس" في أثينا أمام الزوّار

وأوضحت الوزيرة أنه في وقت يتوقع فيه أن الحرارة إلى 40 أو 41 درجة مئوية في أثينا يومي الجمعة والسبت، لكن على أعلى قمة الأكروبوليس، "فإن الحرارة الحقيقية التي يشعر بها الجسم هي أعلى بكثير".

قالت وزيرة الثقافة اليونانيّة، لينا ميندوني، اليوم الجمعة، إنّه "من أجل حماية العمّال والزووار خلال ذروة الحر، سيتم تعليق العمل في المعلم الأثري الأكروبوليس".

ويعتبر الأكروبوليسس هو الأقدم في العاصمة اليونانيّة أثينا، حيث يستقبل أكبر عدد من الزوّار في البلاد.

وأضافت "من المرجح جدا أن نقوم بالإجراء نفسه غدا (السبت)".

وأوضحت الوزيرة أنه في وقت يتوقع فيه أن الحرارة إلى 40 أو 41 درجة مئوية في أثينا يومي الجمعة والسبت، لكن على أعلى قمة الأكروبوليس، "فإن الحرارة الحقيقية التي يشعر بها الجسم هي أعلى بكثير".

في وقت سابق أعلن معلم الأكروبوليس المدرج على قائمة التراث العالمي التي تعدها اليونسكو، في بيان عن إغلاق لساعتين في ذروة الحر الجمعة.

لكن محيط المعبد والأغورا القديمة أو مقبرة الخزف القديمة، ستبقى مفتوحة.

في الأيام العادية يفتح موقع الأكروبوليس الذي شهد زيادة كبيرة في عدد الزوار في الأشهر الماضية، من الساعة الثامنة صباحا (5,00 ت غ) وحتى الثامنة مساء (17,00 ت غ).

تشهد اليونان على غرار غالبية الدول المطلة على البحر المتوسط، منذ الأربعاء أول موجة حر هذا الصيف. يتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في شمال البلاد وغربها، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية.

اتخذت السلطات في الأيام الماضية عدة اجراءات لمواجهة موجة الحر هذه، الأولى هذه السنة في هذه الدولة المتوسطية المعتادة على مثل هذه الظواهر.

عمد الصليب الأحمر الخميس على مدخل المعلم الى توزيع زجاجات المياه وحضر لمساعدة السياح الذين قد يتعرضون لحالات إغماء بسبب الحر.

وقال رئيس الصليب الأحمر اليوناني أنطونيوس أفيرينوس "سنوزع يوميا 30 ألف زجاجة مياه".

في مواجهة موجة الحر هذه، حذرت السلطات اليونانية من ارتفاع مخاطر الحرائق لا سيما في المناطق التي تعصف فيها رياح قوية.

وكانت اليونان شهدت حرائق قوية خلال صيف 2021 بسبب موجة حر استثنائية.

وأغلق الأكروبوليس الذي زاره أكثر من ثلاثة ملايين شخص السنة الماضية، أبوابه في الساعات الأشد حرا في النهار.