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خيول فوق النيران في مهرجان مدينة "آبلة" الإسبانية

تاريخ النشر: 17/01/2018 - 14:39

خيول فوق النيران في مهرجان مدينة "آبلة" الإسبانية
صورة من مهرجان مدينة "آبلة" الإسبانية
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : نايف صباح

أقام سكان مدينة "آبلة" الإسبانية مهرجان "لومينارياس" السنوي التقليدي لركوب الخيل والقفز بها فوق النيران، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5 قرون.

ويتعتبر الإحتفال أمر مقدٌس لدى أهالي المدينة التي تشبه عاداتها وتقاليدها المكسيك إلى حد كبير.

وانطلقت الاحتفالات مساء أمس، بمشاركة واسعة في منطقة "سان بارتولومي دي بيناريس" التابعة لمدينة "آبلة"، شمال غربي العاصمة الإسبانية "مدريد".

وبدأ المهرجان الذي ينظم تخليدا لذكرى "القديس أنطوني" حامي الحيوانات الأليفة في المنطقة، بجولة للمشاركين في أزقة "سان بارتولومي دي بيناريس".

وفي وقت لاحق، أُشعلت النيران في حوالي 10 نقاط، وبدأ قس المنطقة بتقديس الخيول قبيل قفزها فوق النيران مع الفرسان، وسط حضور لافت من السكان.

وتطالب جمعيات الرفق بالحيوان في البلاد بإلغاء الاحتفال بمهرجان "لومينارياس"، لما يسببه من آلام للخيول، ويعرض حياتها للخطر.

ويقول منظمو المهرجان إنهم لا يؤذون أي خيل أثناء الاحتفالية، ويولون أهمية بالغة لصحة الحيوانات المشاركة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#اسبانيا
#مهرجان الخيول
#لومينارياس
#اَبلة

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