إغلاق مزار تمثال الحرية في نيويورك أمام السائحين

فوجئ أمس السبت، سائحون بنبأ إغلاق مزار تمثال الحرية الواقع بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك بسبب وقف أنشطة الإدارة الأميركية.

وأعلنت إدارة المتنزه الوطني بعد ظهر الجمعة، أنها ستغلق المزار التاريخي وجزيرة "إيليس" المجاورة أمام الزائرين إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق تمويل بحلول منتصف ليلة الجمعة.

وقالت أمبارو مينديز (17 عاما) وهي طالبة جاءت ضمن برنامج تبادل من الأرجنتين برفقة صديقتها إنها اشترت التذاكر عبر الإنترنت قبل أسبوع لزيارة التمثال والجزيرة.

وقالت صديقتها برونيلا بيتوروسو (16 عاما) "جئنا... لمشاهدة تمثال الحرية، وهذه التجربة ليست مثل أن نشاهده من هنا".

وقامت فرنسا بإهداء تمثال الحرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 28 تشرين الأمول/ أكتوبر عام 1886 كهدية تذكارية، بهدف توطيد الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأميركية.

ومنذ ذلك الحين استقر التمثال بموقعه المطل على خليج نيويورك، ليكون في استقبال كل زائري البلاد سواء كانوا سائحين أو مهاجرين.

و قام بتصميمه فريدريك بارتولدي بينما صمم هيكله الإنشائي غوستاف إيفل.