  2. مجلة عرب 48

إغلاق مزار تمثال الحرية في نيويورك أمام السائحين

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 09:33

إغلاق مزار تمثال الحرية في نيويورك أمام السائحين
تمثال الحرية (توضيحية)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

فوجئ أمس السبت، سائحون بنبأ إغلاق مزار تمثال الحرية الواقع بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك بسبب وقف أنشطة الإدارة الأميركية.

وأعلنت إدارة المتنزه الوطني بعد ظهر الجمعة، أنها ستغلق المزار التاريخي وجزيرة "إيليس" المجاورة أمام الزائرين إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق تمويل بحلول منتصف ليلة الجمعة.

وقالت أمبارو مينديز (17 عاما) وهي طالبة جاءت ضمن برنامج تبادل من الأرجنتين برفقة صديقتها إنها اشترت التذاكر عبر الإنترنت قبل أسبوع لزيارة التمثال والجزيرة.

وقالت صديقتها برونيلا بيتوروسو (16 عاما) "جئنا... لمشاهدة تمثال الحرية، وهذه التجربة ليست مثل أن نشاهده من هنا".

وقامت فرنسا بإهداء تمثال الحرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 28 تشرين الأمول/ أكتوبر عام 1886 كهدية تذكارية، بهدف توطيد الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأميركية.

ومنذ ذلك الحين استقر التمثال بموقعه المطل على خليج نيويورك، ليكون في استقبال كل زائري البلاد سواء كانوا سائحين أو مهاجرين.

و قام بتصميمه فريدريك بارتولدي بينما صمم هيكله الإنشائي غوستاف إيفل.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أميركا
#نيويورك
#تمثال الحرية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

40% من المهاجرين في ألمانيا تعرضوا للتمييز
40% من المهاجرين في ألمانيا تعرضوا للتمييز

2018-01-21

الصينيون والروس كرافعة سياحية بالشرق الأوسط
الصينيون والروس كرافعة سياحية بالشرق الأوسط

2018-01-20

السويد: توزيع كتيب إرشادي استعدادا لنشوب "حرب محتملة"
السويد: توزيع كتيب إرشادي استعدادا لنشوب "حرب محتملة"

2018-01-20

الأكثر قراءة

INSS: تأييد بنسبة 51% للانسحاب من أحياء القدس العربية

INSS: تأييد بنسبة 51% للانسحاب من أحياء القدس العربية

2018-01-20
15 لاجئا سوريا تجمدوا حتى الموت بثلوج لبنان

15 لاجئا سوريا تجمدوا حتى الموت بثلوج لبنان

2018-01-20
الحكومة الإسرائيلية تدفع 5 ملايين دولار سلمت لعوائل الشهداء

الحكومة الإسرائيلية تدفع 5 ملايين دولار سلمت لعوائل الشهداء

2018-01-20
بدء العملية العسكرية التركية بعفرين السورية والأكراد يتأهبون

بدء العملية العسكرية التركية بعفرين السورية والأكراد يتأهبون

2018-01-20
جرحى بقمع الاحتلال تظاهرة بالقدس ومواجهات بكفر قدوم

جرحى بقمع الاحتلال تظاهرة بالقدس ومواجهات بكفر قدوم

2018-01-20