قصر بكنغهام يعلن موعد زواج الأميرة يوجيني

أعلن قصر بكنغهام، صباح اليوم الاثنين، أن عقد قران الأميرة البريطانية يوغيني وصديقها جاك بروكسبانك سيكون هذا العام، يذكر أن تربطها علاقة حب منذ وقت طويل.

والأميرة يوجيني (27 عاما) هي حفيدة الملكة إليزابيث وترتيبها الثامن في ولاية العرش، وهي الابنة الثانية للأمير أندرو ثالث أبناء الملكة والمعروف بدوق يورك.

وقال قصر بكنغهام في بيان "يسر دوق ودوقة يورك الإعلان عن خطبة الأميرة يوجيني للسيد جاك بروكسبانك".

"تمت خطبة سموها والسيد جاك بروكسبانك في نيكاراجوا هذا الشهر".

وسيقام حفل الزفاف في الخريف بكنيسة القديس جورج في وندسور وهو نفس المكان الذي سيشهد حفل زفاف ابن عمها الأمير هاري على خطيبته الأميركية ميجان ماركل في أيار/مايو.