كندا: علماء يكتشفون ديدان أحفورية عمرها 500 مليون عاماً

أعلن علماء كنديون، أنهم اكتشفوا بقايا نحو 500 دودة أحفورية تقدر أعمارها بـ500 مليون عامًا.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ علماء كنديون عثروا على بقايا الديدان أثناء عملية حفر في حديقة "كوتني" الوطنية.

وفي تصريح لقناة (CBC) الرسمية في كندا، قال رئيس فريق التنقيب عن الآثار في جامعة تورنتو، كارما نانغلو، إن هذا الاكتشاف سيساعد في كشف بعض الحقائق الغامضة عن الديدان.

وذكر نانغلو، أن الديدان المكتشفة من قِبل فريقه، تعد من الأنواع النادرة للديدان الأحفورية، وهي تشبه الديدان التي تعيش في الشعاب المرجانية والفتحات الحرارية المائية في المحيطات.

وتابع قائلاً: "الديدان التي اكتشفناها مؤخراً ستساعدنا على كشف حقائق علمية كثيرة عن حياة هذا النوع من الحيوانات، فما اكتشفناه سابقاً لم يساعدنا على معرفة المزيد من الحقائق العلمية، لأن الديدان التي اكتشفناها في السابق لم تكن مكتملة وكانت متقطعة".

وأشار إلى أن طول بعض الديدان المكتشفة مؤخراً تصل إلى 2.5 سنتمتراً، وأنهم استطاعوا عد الديدان المكتشفة عن طريق مجهر الكتروني.