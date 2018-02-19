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الصين تحظر صيد الأسماك في بعض مناطقها

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 09:45

الصين تحظر صيد الأسماك في بعض مناطقها
صورة توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : خالد السيد

أصدرت وزارة الزراعة الصينية، يوم الإثنين، أمرًا بمنع صيد الأسماك في النهر الأصفر وهو ثاني أطول الأنهار في الصين، والسادس على العالم، ابتداء من شهر نيسان/أبريل وحتى نهاية حزيران/ يونيو من كل عام.

ويأتي هذا الحظر السنوي، بسبب الانهيار البيئي الذي أحدثه الصيد غير المنظم، والضرر الكبير جرّاء النقص الحاد في الثروة السمكية لهذا النهر.

وتطبق الصين حظرا سنويا على صيد الأسماك في نهرها الأكبر، يانغتسي منذ عام 2002، وفي ثالث أكبر أنهارها، نهر بيرل منذ عام 2010.

وينبع النهر الأصفر من إقليم تشينغهاي في شمال غرب البلاد ويتدفق عبر المنطقة الوسطى الشمالية، ويُعرف النهر بفيضاناته الخطيرة التي أجبرت السلطات الصينية، إقامة جدار على طرفيه، يبلغ طوله 600 كم، للدم من أضرار الفيضانات.

وفرضت بعض المناطق مثل نينغشيا وقانسو حظرا على صيد الأسماك في النهر الأصفر خلال فترات معينة في السنوات الأخيرة.

ويذكر أنّ هناك ازدياد كبير في نسبة التلوث البيئي في الصين، الأمر الذي قد يهدد الثروة السمكية في السنوات القادمة بشكل كبير.

لحماية البيئة: الصين تحظر مشروعات التنمية في 15 منطقة
قالت وزارة البيئة الصينية يوم الاثنين إن الصين وافقت على خطط 15 إقليما لرسم "خط أحمر“ يحظر مشروعات التنمية الاقتصادية في مساحات كبيرة من أراضيها.
 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصين
#النهر الأصفر
#صيد الأسماك

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