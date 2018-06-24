  2. مجلة عرب 48

علماء يرصدون ارتفاع القاعدة الصخرية للقطب الجنوبي بوتيرة سريعة

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 09:40

علماء يرصدون ارتفاع القاعدة الصخرية للقطب الجنوبي بوتيرة سريعة
(pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: خالد السيد

كشف فريق علماء دولي، عن معطيات حول ارتفاع القاعدة الصخرية للقارة القطبية الجنوبية بوتيرة سريعة على نحو قد يبطئ من الزيادة في مستويات البحار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

ونشر الباحثون دراستهم الجديدة في الدورية العلمية "ساينس"، يوم الخميس الماضي، وأفادت الدراسة أن القشرة الأرضية في غرب القارة القطبية الجنوبية ترتفع بمعدل يصل إلى 4.1 سنتيمتر سنويا.

ورجح الفريق أن يتسارع معدل الارتفاع، وهو من أسرع المعدلات المسجلة على الإطلاق، وقد يصل إلى ثمانية أمتار خلال القرن الحالي، مما يساعد على جعل الجليد مستقرا ويحد من الزيادة في منسوب مياه البحر التي تهدد السواحل من بنجلادش إلى فلوريدا.

الاحتباس الحراري يرفع مستوى سطح البحر ويهدد وجود البطاريق
تسبّب انصهار الجليد في القطب الجنوبي بارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 7.6 ملم بين عامي 1992 و2017، بعد تضاعف حجم الجليد المنصهر ثلاث مرات على الأقل في السنوات الخمس الأخيرة.
 

وقالت قائدة فريق البحث في الدراسة، فالنتينا بارليتا، وهي من جامعة الدنمرك التقنية وجامعة ولاية أوهايو إن "هذه أخبار سارة للقارة القطبية الجنوبية“.

وتعتمد النتائج التي خلص إليها الفريق على أجهزة استشعار تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" موضوعة على الطبقة الصخرية حول بحر أموندسن في غرب القارة.

ومعظم الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية تستند على قاع المحيط بفعل ثقل الجليد. وهذه الطبقة تحوي جليدا يكفي لرفع منسوب مياه البحار في العالم بأكثر من ثلاثة أمتار في حالة ذوبانه بالكامل.

ومن شأن الارتفاع السريع للقاعدة الصخرية تحت هذه الطبقة الجليدية أن يرفع مزيدا من الجليد إلى اليابسة، مما يقلل خطر حدوث انقسام في طبقة الجليد نتيجة ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط التي تتسرب إلى أسفلها.

وكتب العلماء أن هذا الارتفاع "يزيد من احتمال استقرار طبقة الجليد في غرب القارة القطبية الجنوبية بما يحول دون حدوث انهيار كارثي".

 

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#القطب الجنوبي
#القاعدة الصخرية
#الاحتباس الحراري
#منسوب المياه
#دراسة

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