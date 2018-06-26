تعيين أول رئيس منتخب لـ"مملكة الفضاء"

انتخب أكثر من 200 شخص، أمس الإثنين، العالم ورجل الأعمال روسي، إيجور أشوربيلي، رئيسًا لـ"مملكة أسجارديا" الفضائية، بحفل مهيب في فيينا.

وينتمي الحضور لمملكة القمر التي أنشئت قبل 20 شهرًا فقط، والتي تضم أكثر من 200 ألف مواطن وهمي، قرروا أن يؤمنوا بفكرة " أمة الفضاء"، التي تتغاضى عن "انقسامات" البشر على كوكب الأرض، وتأمل في استعمار الفضاء.

واستطاع الحضور انتخاب أشوربيلي رئيسًا لـ" مملكة أسجارديا الفضائية" استنادًا على الدستور الذي دشنوه منذ انطلاق حلمهم هذا، وعبر برلمانهم المنتخب.

وبدأت فكرة "أمة الفضاء" بمبادرة من حاكمها المنتخب حديثًا، أشوربيلي، الذي يسعى إلى تبديل السياسات الجيوسياسية على كوكب الأرض بـالـ"فضاسياسية" انطلاقًا من طبيعة الفضاء المختلفة عن الأرض.

ويهدف أشوربيلي إلى جذب أكثر من 150 مليون مواطن من بين البشر "الأكثر إبداعًا" لتسجيل أنفسهم في سجلات مملكته حديثة الإنشاء، في غضون نحو عشرة أعوام بحسب تخطيطه.

وتخطط قيادة المملكة، بناء "سفن فضاء" ذات جاذبية اصطناعية في الفضاء الخارجي حيث يمكن للبشر أن يعيشوا فيها بشكل دائم .

وقال أشوربيلي في خطاب تنصيبه أمام عدة مئات في قصر هوفبرج مقر الأسرة الحاكمة السابق في فيينا، إن "هذا اليوم سيدون في سجلات أهم الأحداث في تاريخ البشرية".

وأضاف أشوربيلي، وهو مهندس روسي وعالم كمبيوتر ورجل أعمال، "أسسنا كل أفرع الحكومة وبالتالي أستطيع أن أعلن بثقة ولادة أسجارديا أول بلدان البشرية المتحدة في الفضاء".

ويعيش مواطنو "مملكة المستقبل" حاليا في أكثر من 200 بلد حول العالم وهو ما يفوق عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ 193. و"أسجارديا" هو اسم عالم في السماء طبقا للأساطير الإسكندنافية.

ويمكن لأي شخص أن يصبح من مواطني "أسجارديا" عبر الإنترنت ودون أي مقابل مادي.

ويعتزم أشوربيلي امتلاك أقمار صناعية تتيح الدخول إلى الإنترنت حول العالم خلال ما بين خمسة وسبعة أعوام وأن تعمل سفن الفضاء في غضون فترة تتراوح بين عشرة و15 عاما وأن تكون نهاية المطاف إنشاء مستوطنة دائمة للعيش على القمر خلال 25 عاما.

ويدفع مواطنو "أسجارديا" حاليا رسوم عضوية سنوية قيمتها 100 يورو. وتخطط "المملكة" لجمع ضرائب على الأعمال التجارية والدخل الخاص لكن بنسب منخفضة للغاية.

وقال أشوربيلي إن "خلال هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الأمة... أنا مسؤول بصفة أساسية عن التمويل ومعي عدد من المانحين من مواطني أسجارديا، مضيفًا أن اختيار المواطنين "الأكثر إبداعًا" قد يتضمن اختبارات ذكاء".