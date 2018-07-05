إقليم صيني يُكافح التلوّث ويُقدِّم "قروضا خضراء"

أنشأت حكومة إقليم جيانغسو الصيني، صندوقا للائتمان البيئي بقيمة تزيد عن ثمانية مليارات يوان (1.2 مليار دولار) للمساعدة على الترويج للتنمية الخضراء ومكافحة التلوث.

وقال مكتب حماية البيئة في جيانغسو، يوم أمس الأربعاء، إن حكومة الإقليم قدمت 400 مليون يوان لتدشين الصندوق الجديد، على أن يتم تقديم تمويل إضافي مبدئي بقيمة ثمانية مليارات يوان عبر بنوك.

وسيُستخدم الصندوق الجديد للمساهمة في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، إذ سيتمكن كل مشروع تتم الموافقة عليه من اقتراض 20 مليون يوان كحد أقصى.

ويقع إقليم جيانغسو في دلتا نهر يانغتسي بشرق الصين وهو إقليم صناعي كبير. وهو مجاور لإقليم شنغهاي، المركز المالي للصين، وكان أحد المناطق التي تركز عليها جهود التطهير البيئي منذ 2013.

وتكرَّر إدراج مدينة سوتشو، المنتج الكبير للصلب في جيانغسو، على قائمة أكثر المدن تلوثا في الصين خلال الشهور القليلة الماضية مما أثار مخاوف من تغيير الضباب الدخاني اتجاهه نحو الجنوب بعد حملة لمكافحته في الأقاليم الشمالية.