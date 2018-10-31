"فورد" تعمل على سيارات ذاتية القيادة في بكين

عرب ٤٨ / أ ف ب

تنوي مجموعة تصنيع السيارات الأميركية "فورد" إطلاق سلسلة من التجارب على السيارات ذات القيادة الذاتية، بالتعاون مع عملاق الإنترنت الصيني "بايدو"، على أن تتركز هذه التجارب في بكين.

وأعلنت الشركتان عن مشروعهما المُشترك، اليوم الأربعاء، في إطار شراكة امتدت على مدار عامين، لتسيير مركبات "مُستقلة".

وستطلق المجموعتان سلسة من التجارب "بحلول نهاية العام"، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن "بايدو" و"فورد" الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمجموعة الأميركية.

وستقام التجارب على طريقين شيّدا لهذا الغرض بداية في بكين مع احتمال توسيع نطاق التجارب إلى مدن أخرى.

وتعاني الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، من فوضى كبيرة في حركة السير وزحمات شديدة في المدن الكبرى. وتأمل السلطات في أن تحلّ طفرة السيّارات الذاتية القيادة هذه المشكلات بدعم من مجموعات الإنترنت العملاقة وشركات تصنيع السيارات التي تزيد استثماراتها في هذا المجال الاستراتيجي.

وفي آذار/ مارس الماضي، منحت مدينة شنغهاي (24 مليون نسمة) لشركة "بي إم دبليو" الإذن بإجراء تجارب على سيارات ذاتية القيادة، ما جعل من هذه الماركة الألمانية أول شركة أجنبية لتصنيع السيارات تجري تجارب على هذا النوع من المركبات في الصين.

ومذاك، تتنافس المجموعات العالمية الكبرى لحجز مكانة لها في سوق البلد الآسيوي العملاق.

ونوّعت "بايدو" التي كانت في بادئ الأمر مجرّد محرك بحث يهمين على السوق الصنية، أنشطتها مع خوض مجالات كالذكاء الاصطناعي والترفيه من خلال محتويات فيديو وأيضا مركبات مستقلة.

وأعلنت مجموعة رأس المال الاستثماري "رينو - نيسان- ميتسوبيشي" أنها ساهمت في حشد أموال لمصلحة شركة "وي رايد" الناشئة المتخصصة في السيارات الذاتية القيادة.

وتسعى"وي رايد" من خلال عملية حشد الأموال هذه، إلى نشر 500 سيارة ذاتية القيادة العام المقبل على طرقات الصين وإجراء تجارب "مع شركاء رئيسيين" تتناول حسن عمل هذه المركبات وطرق تسويقها في كانتون (جنوب) وأنكينغ (شرق).

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة غير أن "رينو - نيسان - ميتسوبيشي" كانت أعلنت عزمها استثمار ما مجموعه 200 مليون دولار في 2018 عن طريق صندوقها للتكنولوجيا.