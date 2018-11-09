  2. مجلة عرب 48

مليون دولار ثمنًا لكرسي متحرك وأطروحة لستيفن هوكينغ

تاريخ النشر: 09/11/2018 - 09:49

مليون دولار ثمنًا لكرسي متحرك وأطروحة لستيفن هوكينغ
أطروحة هوكينغ التي بيعت أمس (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

باعت دار مزادات "كريستيز" يوم أمس، الخميس، كرسيًّا يعمل بمحرك استخدمه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ، مقابل 300 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 392 ألف دولار، ضمن مزاد إلكتروني رصد ريعه لصالح مؤسسة خيرية.

وبيع ضمن المزاد أيضًا رسالة علمية لهوكينغ، بضعفي السعر الذي بيع به بالكرسي، بالإضافة إلى بيع بعض متعلقاته ومن بينها مقالات وميداليات وجوائز ونسخة من كتابه "تاريخ موجز للزمن" تحمل بصمة إبهامه، إلى جانب خطابات ومخطوطات تعود لإسحق نيوتن وتشارلز داروين وألبرت آينشتاين بيعت في المزاد نفسه.

ميداليات هوكينغ (موقع دار المزادات)

وبيعت أطروحة هوكينغ التي تحمل عنوان "خصائص الأكوان المتسعة" والمؤلفة من 117 صفحة، بمبلغ 584750 جنيهًا استرلينيًّا، متجاوزة القيمة المقدرة لها قبل المزاد وهي 150 ألف جنيه استرليني.

كما بيعت ميداليات وجوائز مقابل 296750 جنيهًا استرلينيًّا، في حين بيع الكرسي المتحرك أحمر اللون مقابل 296750 جنيهًا استرلينيًّا، بينما كانت القيمة المقدرة له قبل المزاد هي 15 ألفًا فقط.

وجرى المزاد الإلكتروني على مدى تسعة أيام تحت اسم "على أكتاف العمالقة"، لجمع تبرعات لمؤسسة ستيفن هوكينغ الخيرية ورابطة مرضى العصب الحركي.

ستيفن هوينغ جالسًا على كرسيه الأحمر الذي بيع أمس (موقع دار "كريستيز" للمزادات)

وقال رئيس قسم الكتب والمخطوطات بدار مزادات "كريستيز" بلندن، توماس فنينج، لوكالة انباء "رويترز" قبل إجراء المزاد: "كان ستيفن هوكينغ شخصية عظيمة في أنحاء العالم. امتلك هذه القدرة المذهلة على التواصل مع الناس".

وتوفي هوكينغ، الذي اشتهر بأبحاثه لاستكشاف نشأة الكون، في مارس آذار عن عمر 76 عامًا، بعد أن أمضى جل حياته قعيدًا على كرسي متحرك بسبب مرض عصبي.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مزاد
#ستيفن هوكينغ
#مقتنيات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأمير تشارلز يقول إنه "ليس غبيًا" ليعرّض المُلك للخطر
الأمير تشارلز يقول إنه "ليس غبيًا" ليعرّض المُلك للخطر

2018-11-08

إندونيسيا: اكتشاف أقدم رسم للحيوانات في كهف مهجور
إندونيسيا: اكتشاف أقدم رسم للحيوانات في كهف مهجور

2018-11-08

تشاد تعلن موت ثلثي حيوانات وحيد القرن الأسود لديها
تشاد تعلن موت ثلثي حيوانات وحيد القرن الأسود لديها

2018-11-07

الأكثر قراءة

بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن العلاقات السعودية الإسرائيلية

بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن العلاقات السعودية الإسرائيلية

2018-11-08
13 قتيلا على الأقل في إطلاق النار بكاليفورنيا

13 قتيلا على الأقل في إطلاق النار بكاليفورنيا

2018-11-08
مصرع فؤاد درواشة من إكسال في حادث عمل بحيفا

مصرع فؤاد درواشة من إكسال في حادث عمل بحيفا

2018-11-08
مصدر تركي: جثة خاشقجي أذيبت بالأحماض الكيميائية

مصدر تركي: جثة خاشقجي أذيبت بالأحماض الكيميائية

2018-11-08

"قضية الغواصات": أدلة ضد مشتبهين بينهم مقربون من نتنياهو

2018-11-08