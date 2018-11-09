مليون دولار ثمنًا لكرسي متحرك وأطروحة لستيفن هوكينغ

باعت دار مزادات "كريستيز" يوم أمس، الخميس، كرسيًّا يعمل بمحرك استخدمه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ، مقابل 300 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 392 ألف دولار، ضمن مزاد إلكتروني رصد ريعه لصالح مؤسسة خيرية.

وبيع ضمن المزاد أيضًا رسالة علمية لهوكينغ، بضعفي السعر الذي بيع به بالكرسي، بالإضافة إلى بيع بعض متعلقاته ومن بينها مقالات وميداليات وجوائز ونسخة من كتابه "تاريخ موجز للزمن" تحمل بصمة إبهامه، إلى جانب خطابات ومخطوطات تعود لإسحق نيوتن وتشارلز داروين وألبرت آينشتاين بيعت في المزاد نفسه.

ميداليات هوكينغ (موقع دار المزادات)

وبيعت أطروحة هوكينغ التي تحمل عنوان "خصائص الأكوان المتسعة" والمؤلفة من 117 صفحة، بمبلغ 584750 جنيهًا استرلينيًّا، متجاوزة القيمة المقدرة لها قبل المزاد وهي 150 ألف جنيه استرليني.

كما بيعت ميداليات وجوائز مقابل 296750 جنيهًا استرلينيًّا، في حين بيع الكرسي المتحرك أحمر اللون مقابل 296750 جنيهًا استرلينيًّا، بينما كانت القيمة المقدرة له قبل المزاد هي 15 ألفًا فقط.

وجرى المزاد الإلكتروني على مدى تسعة أيام تحت اسم "على أكتاف العمالقة"، لجمع تبرعات لمؤسسة ستيفن هوكينغ الخيرية ورابطة مرضى العصب الحركي.

ستيفن هوينغ جالسًا على كرسيه الأحمر الذي بيع أمس (موقع دار "كريستيز" للمزادات)

وقال رئيس قسم الكتب والمخطوطات بدار مزادات "كريستيز" بلندن، توماس فنينج، لوكالة انباء "رويترز" قبل إجراء المزاد: "كان ستيفن هوكينغ شخصية عظيمة في أنحاء العالم. امتلك هذه القدرة المذهلة على التواصل مع الناس".

وتوفي هوكينغ، الذي اشتهر بأبحاثه لاستكشاف نشأة الكون، في مارس آذار عن عمر 76 عامًا، بعد أن أمضى جل حياته قعيدًا على كرسي متحرك بسبب مرض عصبي.