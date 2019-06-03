اليابان: قتل ابنه لأنه انعزاليّ!

قتل رجل ياباني يُدعى هيدياكي كومازاوا ويبلغ من العمر 76 عاما، ابنه الانعزالي البالغ من العمر 44 عاما طعنا خشية أن يلحق الضرر بالناس، بعد أيام فقط من حادث طعن جماعي نفذه رجل انعزالي وأحدث هزة عنيفة في اليابان، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وبحسب وسائل إعلام، فإن الطعن أعقب مشادة عنّف فيها الأب ابنه لأنه غضب بسبب ضجة ناجمة عن نشاط رياضي في مدرسة قريبة.

وألقت شرطة طوكيو القبض على كومازاوا، يوم السبت بتهمة الشروع في القتل بعد مزاعم بأنه طعن ابنه بسكين، وذكرت وسائل الإعلام، اليوم الإثنين أن كومازاوا متهم الآن بالقتل بعد وفاة الابن.

وأبلغ كومازاوا، وهو مبعوث سابق لدى جمهورية التشيك، المحققين أنه شعر بقلق من ابنه بعد أنباء الأسبوع الماضي بأن رجلا يحمل سكينا هاجم مجموعة من التلميذات وقتل اثنتين وأصاب 17، لا سيّما أن المشتبه به في تلك الواقعة، كان رجلا في منتصف العمر أيضا، ونادرا ما يغادر المنزل وكان يعيش مع قريبين له كبيرين في السن. وقتل نفسه بعد طعن الفتيات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن كومازاوا أبلغ الشرطة أن ابنه كان انعزاليا وأحيانا كان عنيفا.

يُذكر أن الحادثين يسلطان الضوء على ما يُطلق عليها ظاهرة (هيكيكوموري) المتزايدة في اليابان، وهم أناس يعيشون منغلقين على أنفسهم في المنزل مع آبائهم ونادرا ما يخرجون، إذا خرجوا في الأساس، ويمضون أيامهم في عزلة.