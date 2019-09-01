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البابا يتأخر عن قداس الأحد بعدما علق في مصعد

تاريخ النشر: 01/09/2019 - 15:27

البابا يتأخر عن قداس الأحد بعدما علق في مصعد
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

أعلن البابا فرنسيس، اليوم الأحد، أنه تأخر عن موعد القدّاس الأسبوعي الذي يقدمه في ساحة القديس بطرس، كل أحد، لأنه علق في مصعد.

وذكر البابا إلى أنه علق في المصعد نحو 25 دقيقة، قبل أن يحرره رجال الإطفاء، ليصل بعدها لصلاة التبشير في الفاتيكان.

وقال البابا البالغ من العمر 82 عاما وهو يبتسم أمام مؤمنين انتظروا رؤيته من النافذة المطلّة على ساحة القديس بطرس "أعتذر عن تأخيري".

وقال البابا إن مشكلة في الكهرباء في الفاتيكان أسفرت عن تعطل المصعد وأنه ظل عالقا داخله إلى أن حرره ضباط مكافحة الحرائق في الفاتيكان.

وخاطب البابا الحاضرين الذين تجمعوا للاستماع إلى عظته في ساحة القديس بطرس "فلنصفق لفرقة الإطفاء".

وأطلّ البابا الأرجنتيني بعد سبع دقائق من التأخير عن الموعد المحدد ما تسبب بطرح تساؤلات إن كانت مشكلة صحية ألمت به من جانب وسائل الإعلام التي تنقل الصلاة مباشرة.


#فرنسيس
#البابا
#مصعد

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