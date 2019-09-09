ارتفاع السياحة العالمية بنسبة 4% 

ارتفع عدد السياح عالميا، بنسبة 4% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، إذ ارتفعت أعداد السائحين الوافدين إلى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 8%، وآسيا والمحيط الهادئ 6%، وأوروبا 4% وأفريقيا 3% والأميركيتين 2%، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلنت منظمة السياحة العالمية، اليوم الإثنين، أن وجهات السياحة في جميع أنحاء العالم استقبلت 671 مليون سائح دولي في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها نحو 30 مليون سائح مقارنة بنفس في الفترة من العام الماضي.

وقالت المنظمة إن عوامل عديدة وراء نمو أعداد السائحين الدوليين، تشمل السفر جوا بأسعار معقولة، وزيادة الربط الجوي وتعزيز تسهيل التأشيرة.

وأوضحت أن المؤشرات الاقتصادية الضعيفة والغموض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية والتكنولوجية، والتحديات الجيوسياسية المتزايدة، ستؤثر سلبا على ثقة الشركات والمستهلكين، دون مزيد من التفاصيل.

يُذكر أن منظمة السياحة العالمية، توقعت سابقا نمو أعداد السائحين الدوليين ما بين 3 و 4% في عام 2019.