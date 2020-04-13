  2. مجلة عرب 48

فيتنامي يبتكر صرافا آليا يتيح التعامل بالأرز بدلا من النقود

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 15:44

فيتنامي يبتكر صرافا آليا يتيح التعامل بالأرز بدلا من النقود
من فيتنام (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

ابتكر رائد أعمال فيتنامي في مدينة هوتشي، ماكينات صراف آلي تصرف أكياسا من الأرز بدلا من النقود، ليساعد من فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم بسبب القيود المفروضة في عموم البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتصرف الماكينة كيسا يحتوي على كيلو ونصف من الأرز لعمال محتاجين أغلبهم باعة متجولون أو من عمال الأجرة اليومية.

وتبرع رجل الأعمال صاحب الفكرة هوانج توان آن، في البداية بمجموعة من أجراس الأبواب الذكية لمستشفى في المدينة قبل أن يوجه خبرته التكنولوجية لمجال توزيع الطعام.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن "ماكينات صراف آلي للأرز" مماثلة أقيمت في مدن كبرى أخرى مثل هانوي وهيو ودانانج.

وقال رجل الأعمال لوسائل الإعلام إنه أراد أن يشعر الناس بأنهم لا يزال لديهم القدرة على الوصول للطعام والموارد رغم المشكلات المادية التي وجدوا أنفسهم فيها.

ومن بين من فقدوا عملهم زوج نوين تاي لي وهي أم لثلاثة أطفال وتبلغ من العمر 34 عاما وقالت ”ماكينات صرف الأرز الآلية تلك مفيدة. بهذا الكيس الواحد من الأرز لدينا ما يكفينا ليوم... الآن لا نحتاج إلا أطعمة أخرى. يعطينا الجيران أحيانا بعض البواقي“.

وقالت لي إنه "قرأت عن تلك الماكينات التي تصرف الأرز عبر الإنترنت وأتيت لأتفقدها ولم أصدق نفسي أنها حقيقية. أتمنى أن يستمر الرعاة في ذلك لحين انتهاء الجائحة“ مشيرة إلى أن أكبر مشكلة تواجه أسرتها الآن هي دفع الإيجار.

وسجلت البلاد 262 حالة إصابة بكوفيد-19 ولم تعلن عن أي وفيات حتى الآن لكن نتيجة لقواعد تباعد اجتماعي فرضت في 31 مارس آذار لمدة 15 يوما، أغلقت الكثير من المتاجر والأعمال الصغيرة وأصبح الآلاف مؤقتا دون عمل أو دخل.


#فيتنام
#الة صرافة
#ارز
#فقراء
#فيروس كورونا

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