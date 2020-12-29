وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردين

توفي مصمم الأزياء الفرنسي، بيار كاردان، صاحب التصاميم الاستشرافية وأحد الأسماء الطليعية في عالم الألبسة الجاهزة، الثلاثاء عن 98 عامًا على ما أعلنت عائلته لوكالة "فرانس برس".

وفارق المصمم المولود لمهاجرين إيطاليين ورجل الأعمال المعروف عالميا، الحياة صباح الثلاثاء في المستشفى الأميركي في منطقة نويي غربي العاصمة الفرنسية.

اشتهر كاردان بأسلوبه المبتكر وتصميمات عصر الفضاء. وهويفضل الأشكال الهندسية والزخارف، وغالبا ما يتجاهل شكل أنثى. انه تخصص في الموضات للجنسين، وأحيانا التجريبية، وليست دائما عملية. وقدم "فستان الفقاعة" في عام 1954.

كما عين بيير كاردان سفير النوايا الحسنة لليونسكو في عام 1991، وولد يوم 7 تموز/ يوليو 1922، في سان دي بياجيو كالالتا بالقرب من تريفيزو