إدراج اسم بيليه في القاموس!

تعريف الكلمة في النسخة الإلكترونية من القاموس، جاء على الشكل التالي: "شيء ما أو شخص غير عادي، شيء أو شخص لا يمكن، بحكم جودته أو قيمته أو تفوقه، مساواته بأي شيء أو بأي شخص آخر، مثل بيليه، لقب إدسون أرانتيس

أُدرج اسم أسطورة كرة القدم البرازيلي "بيليه" الذي توفي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في قاموس الأسماء الشائعة للغة البرتغالية الذي يتضمن 167 ألف كلمة، في حين يتحدّث 265 مليون نسمة البرتغالية في مختلف أنحاء العالم.

واشتهر أعظم لاعب كرة قدم على مرّ العصور إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو والذي توفي في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن عمر 82 عامًا، بلقب "بيليه" المستخدم بالعامية في البرازيل كمرادف للتميّز.

وفي قاموس ميشايليس للغة البرتغالية، كلمة "بيليه" (مع كتابة الباء بحرف صغير بخلاف ما تقتضي الأحرف الأولى في بداية الأسماء حيث تكتب بحرف كبير) مرادفة لـ"استثنائي، لا يضاهى، فريد".

أما تعريف الكلمة في النسخة الإلكترونية من القاموس فجاء على الشكل التالي: "شيء ما أو شخص غير عادي، شيء أو شخص لا يمكن، بحكم جودته أو قيمته أو تفوقه، مساواته بأي شيء أو بأي شخص آخر، مثل بيليه، لقب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (1940-2022)، ويعتبر أعظم رياضي في كل العصور".

ويقدم قاموس ميشايليس أيضا بعض الأمثلة على استخدام كلمة بيليه: "هو بيليه كرة السلة"، "هي بيليه الدراما البرازيلية"، "هو بيليه الطب".

في المقابل، لم تتضمن النسخة الرقمية للأكاديمية البرازيلية للآداب التي تشرف على اللغة البرتغالية في البرازيل، حيث يعيش 215 مليون ناطق بهذه اللغة، كلمة "بيليه".

هذه الإضافة إلى القاموس هي نتيجة حملة مشتركة أطلقتها مؤسسة بيليه في 14 نيسان/ أبريل، بالشراكة مع سانتوس، النادي الذي تألق فيه بطل العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) وقناة "سبورت ف" التابعة لمجموعة "غلوبو"، أكبر تكتل إعلامي في البلاد.

وبعد أربعة أشهر من وفاة أيقونة الكرة المستديرة، لا يزال يكرم صاحب الرقم 10 الأبدي لسانتوس ومنتخب "سيليساو"، عن طريق وقوف دقيقة صمت قبل جميع مباريات الدوري البرازيلي ومسابقات أميركا الجنوبية مثل كوبا ليبرتادوريس أو كوبا سودامريكانا.

ويقول الفنزويلي سوتيلدو، صاحب الرقم 10 الحالي في سانتوس، في مقطع فيديو ترويجي: "لقد استخدمنا (بيليه) بالفعل كمديح للآخرين، لقد حان الوقت لتكريمه من خلال جعله أبديا في القاموس".