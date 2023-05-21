أوبئة أصابت العالم في العصور القديمة

أدى الطاعون الأسود كذلك إلى انخفاض عدد سكان أوروبا، مما كان له تأثير طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع، كما أدى إلى تغييرات في السلوكيّات الاجتماعية، مثل ممارسة الحجر الصحي وارتداء الأقنعة

دائمًا ما كانت الأوبئة جزءًا من تاريخ البشرية لعدة قرون، وكان لها تأثير عميق على مسار الحضارة، حيث تسببت بعض الأوبئة الأكثر بروزًا في مقتل ملايين الأشخاص وتسببت في اضطراب اجتماعي واقتصادي واسع النطاق، وانخفاض في النمو السكاني، كما أدّت إلى إلى تغييرات في الأعراف والسلوكيات الاجتماعية.

وكان الموت الأسود طاعونًا مدمرًا اجتاح أوروبا في منتصف القرن الرابع عشر، وسبب الطاعون بكتيريا اليرسينيا الطاعونية التي تحملها البراغيث التي تعيش على القوارض، ويتميز الطاعون بالحمى والقشعريرة والصداع وتضخم الغدد الليمفاوية، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الطاعون إلى الموت في غضون أيام، وتشير التقديرات إلى أن الموت الأسود قتل ما بين 75 و200 مليون شخص في أوروبا، أو حوالي ثلث سكان القارة، وكان للطاعون تأثير مدمر على المجتمع، مما تسبب في اضطراب اقتصادي واسع النطاق واضطراب اجتماعي، كما أدى الطاعون أيضًا إلى انخفاض في النمو السكاني، مما كان له تأثير طويل المدى على المجتمع الأوروبي.

وكانت كذلك الإنفلونزا الإسبانية وباءً عالميًا للإنفلونزا حدثت في 1918-1919، ونتجت عن فيروس إنفلونزا H1N1 الجديد على البشر، وكان الفيروس شديد العدوى وتسبب في مرض تنفسي حاد قد يؤدي إلى الوفاة، وتشير التقديرات إلى أن فيروس الإنفلونزا الإسبانية قتل ما بين 50 و 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مما يجعله أحد أكثر الأوبئة فتكًا في التاريخ، كان للانفلونزا تأثير مدمر بشكل خاص على الشباب، الذين كانوا أكثر عرضة للوفاة من المرض من كبار السن أو الأطفال.

وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" كذلك مرض معد مزمن يسببه فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، ويهاجم فيروس نقص المناعة البشرية جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الأخرى، ويمكن أن ينتقل الفيروس من خلال ملامسة الدم أو السائل المنوي أو السوائل المهبلية أو حليب الثدي.

وأصاب الإيدز أكثر من 70 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. أودى المرض بحياة أكثر من 35 مليون شخص. كان لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز تأثير مدمر على المجتمع، مما تسبب في اضطراب اجتماعي واقتصادي واسع النطاق.

كما أدى جائحة فيروس نقص المناعة البشرية إلى انخفاض النمو السكاني في بعض أنحاء العالم. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على سبيل المثال، تسبب جائحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في انخفاض النمو السكاني بأكثر من 10٪.

وأدى الطاعون الأسود كذلك إلى انخفاض عدد سكان أوروبا، مما كان له تأثير طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع، كما أدى إلى تغييرات في السلوكيّات الاجتماعية، مثل ممارسة الحجر الصحي وارتداء الأقنعة.