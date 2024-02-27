جرذ يعطّل رحلات للطيران السريلانكيّ

فشلت الحكومات المتعاقبة في إعادة بيع الخطوط الجوّيّة السريلانكيّة، حتّى أنّ إحداها خفّضت سعر المبيع إلى دولار واحد رمزيّ، من دون جدوى...

ألقت شركة الطيران الوطنيّة السريلانكيّة الثلاثاء، باللوم على جرذ لتسبّبه بإيقاف إحدى طائراتها من طراز "إيرباص" لمدّة ثلاثة أيّام، ما أدّى لتأخير عدد كبير من رحلاتها، مبدية قلقًا بشأن الصورة المعطّاة للمستثمرين المستقبليّين الّذين تأمّل في أن ينقذوها من أزمتها.

وقد رصد الجرذ الخميس لدى محاولته الاستفادة من رحلة للخطوط الجوّيّة السريلانكيّة من مدينة لاهور الباكستانيّة، ما اضطرّ الشركة إلى التحقّق بعناية من أنّ الحيوان لم يقضم مكوّنات حسّاسة في الطائرة.

وبحسب مسؤول في شركة الطيران، استأنفت الطائرة مذاك رحلاتها، لكنّ التأخير أثّر على مواعيد رحلات أخرى.

وقال المسؤول إنّ "الطائرة توقّفت لمدّة ثلاثة أيّام في كولومبو"، ولم تتمكّن من "العودة إلى الأجواء قبل التأكّد من العثور على الجرذ"، لافتًا إلى أنّه جرى العثور على الحيوان الصغير نافقًا.

وشركة الطيران، الّتي بلغت خسائرها التراكميّة 1,8 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 2023، تعاني أيضًا من نقص في العملات الأجنبيّة لدفع تكاليف الإصلاح الإلزاميّ للمحرّكات، ما أدّى إلى إيقاف ثلاث من طائراتها الـ23 لأكثر من عام.

وفشلت الحكومات المتعاقبة في إعادة بيع الخطوط الجوّيّة السريلانكيّة، حتّى أنّ إحداها خفّضت سعر المبيع إلى دولار واحد رمزيّ، من دون جدوى.

وقال وزير الطيران نيمال سيريبالا دي سيلفا للصحافيّين إنّ حادثة الجرذ قد تثير مخاوف لدى "العدد القليل من المستثمرين" الّذين ما زالوا مهتمّين بشراء الشركة، وهي من بين شركات مملوكة للدولة اعتبرت عبئًا على ميزانيّة البلاد من جانب صندوق النقد الدوليّ الّذي منح سريلانكا في عام 2023 قرضًا قدره 2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

كانت الخطوط الجوّيّة السريلانكيّة مربحة إلى أن جرى الاستغناء عن اتّفاقيّة إدارة مع "طيران الإمارات" في عام 2008، بعد خلاف مع ماهيندا راجاباكسا، رئيس سريلانكا من عام 2005 إلى عام 2015. وحصل الخلاف بسبب رفض الشركة إعطاء عائلته مقاعد ركّاب آخرين خلال العودة من إجازة في لندن.