اليابان: اختفاء 900 ساعة فاخرة تبلغ قيمتها 13 مليون دولار

ذكرت صحيفة "أساهي" ووسائل إعلام يابانيّة أخرى أنّ أصحاب نحو 900 ساعة تبلغ قيمتها الإجماليّة 1,9 مليار ين (12,83 مليون دولار) لم يسترجعوا ممتلكاتهم، وهو ما طال حوالى 190 شخصًا...

اختفت نحو 900 ساعة فاخرة تبلغ قيمتها نحو 13 مليون دولار في اليابان بعد إفلاس موقع إلكترونيّ متخصّص في "مشاركة" السلع الفاخرة وتأجيرها، وفرار صاحبه إلى دبيّ، على ما أفادت وسائل إعلام محلّيّة.

وكان أصحاب ساعات "رولكس" وغيرها من العلامات التجاريّة الفاخرة يحصلون على عمولات شهريّة من خلال إعارة منتجاتهم إلى شركة Toke Match "توكي ماتش"، وهي خدمة مقرّها في أوساكا (غرب) كانت تؤجّر هذه الساعات لعملائها.

لكنّ شركة "ني ريفيرس" Neo Reverse الّتي تدير هذه الخدمة، أعلنت إغلاقها في 31 كانون الثاني/يناير، ووعدت بإعادة جميع الساعات.

وذكرت صحيفة "أساهي" ووسائل إعلام يابانيّة أخرى أنّ أصحاب نحو 900 ساعة تبلغ قيمتها الإجماليّة 1,9 مليار ين (12,83 مليون دولار) لم يسترجعوا ممتلكاتهم، وهو ما طال حوالى 190 شخصًا.

ورصدت بعض الساعات في أحد مواقع المزادات عبر الإنترنت، ما دفع بأصحابها إلى تقديم عشرات الشكاوى إلى الشرطة اليابانيّة.

وكشف مشغل هذا الموقع لوكالة فرانس برس أنّه شاهد ما لا يقلّ عن 20 ساعة تحمل أرقامًا تسلسليّة تتوافق مع تلك الّتي تمّت إعارتها إلى موقع "توكي ماتش".

وكان ناطق باسم الشركة قال الأسبوع الماضي "لقد أوقفنا على الفور تداول هذه الساعات".

وقالت جمعيّة الاقتصاد التشاركيّ اليابانيّة في بيان إنّها تلقّت تقارير تفيد بأنّ بعض الساعات يتمّ تداولها أيضًا في متاجر للسلع المستعملة.

ويتزايد حجم سوق الاقتصاد التشاركيّ اليابانيّ بسرعة، إذ وصل إلى 2,6 تريليون ين (17,6 مليار دولار) خلال السنة الماليّة الماضية، وفقًا للجمعيّة.

وكانت "نيو ريفيرس" واحدة من حوالي 400 عضو في الجمعيّة، ولكن تمّ استبعادها في الأوّل من شباط/فبراير الماضي بعد شكاوى من أصحاب الساعات المفقودة.

وذكرت وكالة "جيجي" للأنباء أنّ شرطة طوكيو حصلت هذا الأسبوع على مذكّرة توقيف بحقّ تاكازومي كوميناتو (42 عامًا)، صاحب شركة توكي ماتش، ووضعته على قائمة المطلوبين.

ويشتبه في أنّه أعاد بيع ساعة رولكس في كانون الثاني/يناير الماضي بقيمة تقرّب من 4400 دولار، بحسب هذا المصدر.

لكنّ كوميناتو غادر اليابان نهاية شباط/فبراير الماضي متوجّهًا إلى دبيّ، وتدرس الشرطة إدراجه على قائمة المطلوبين على المستوى الدوليّ، بحسب وكالة جيجي.