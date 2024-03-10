سرقة مجوهرات ومنحوتات الفنّان الشهير أومبرتو ماستروياني من معرض في إيطاليا

أكد مدير المتحف أنه لا يستطيع توفير تفاصيل عن عملية سرقة الأعمال الفنية في وقت يجري التحقيق بالحادثة...

سُرقت من معرض في شمال إيطاليا نحو خمسين قطعة من المجوهرات والمنحوتات الذهبية للفنان أومبرتو ماستروياني تُقدّر قيمتها بنحو 1,2 مليون يورو، على ما أفاد منظموه السبت.

وقد سرقت "عصابة محترفة جدًا" مساء الأربعاء تقريبًا كامل مجموعة تتألف من خواتم وأساور وقلادات ومنحوتات ذهبية من صنع الفنان الذي توفي عام 1998 وكانت معروضة منذ كانون الاول/ديسمبر في متحف "فيتوريالي ديل إتالياني" بمحاذاة بحيرة غاردا.

وعُثر على واحدة فقط من القطع المسروقة البالغ عددها 49. وتقدر قيمة المسروقات بنحو مليون و207 آلاف و400 يورو، بحسب منظمي المعرض.

ويشتهر أومبرتو ماستروياني المولود عام 1910 بمنحوتاته الضخمة المخصصة لذكرى مقاومة الفاشية.

وأكد مدير المتحف أنه لا يستطيع توفير تفاصيل عن عملية سرقة الأعمال الفنية في وقت يجري التحقيق بالحادثة.

وقال "لكن يمكننا القول إن أنظمة الإنذار لدينا غالية الثمن ومتطوّرة، ونحن متأكدون من أنّ العصابة التي سرقت الأعمال محترفة جدًا".

وأكد أن اللصوص كانوا يستهدفون أعمالًا معيّنة، إذ لم تُسرق أي قطع مجوهرات أخرى غير تلك الخاصة بماستروياني.