سقوط غطاء محرّك طائرة بوينغ تابعة لشركة "ساوث ويست" الأميركيّة يضطرّها للعودة

ويأتي ذلك بعد أن اضطرّت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران "ساوث ويست" الأميركيّة كانت متّجهة من تكساس إلى لوس أنجليس إلى وقف إقلاعها الخميس والعودة إلى المطار بعد اندلاع حريق في محرّكها...

أعلنت إدارة الطيران الفدراليّة أنّ طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست" الأميركيّة اضطرّت إلى العودة للهبوط بسلام في دنفر بولاية كولورادو، بعد سقوط غطاء محرّكها أثناء إقلاعها الأحد، في أحدث مشكلة تتعرّض لها طائرات بوينغ.

عادت رحلة "ساوث ويست" رقم 3695 إلى مطار دنفر الدوليّ "بعد أن أبلغ الطاقم عن سقوط غطاء المحرّك أثناء الإقلاع واصطدامه بجناح" الطائرة من طراز بوينغ 800-737، بحسب بيان لإدارة الطيران الفدراليّة.

وأضافت الإدارة الّتي ستجري تحقيقًا أنّ الطائرة الّتي أقلعت الأحد الساعة 8,15 (14,15 بتوقيت غرينتش) باتّجاه هيوستن تمّ قطرها عند عودتها.

وأكّدت شركة "ساوث ويست" لشبكة "سي إن إن" عدم إصابة أيّ من الركّاب.

ولشبكة "إيه بي سي" الاخباريّة، عزّت الشركة الحادث إلى "مشكلة فنّيّة" وأضافت أنّه تمّ تأمين سفر الركّاب على متن رحلات أخرى.

ويضيف هذا الحادث إلى المشاكل الّتي تواجه شركة بوينغ الّتي أعلنت مؤخّرًا عن تغييرات شاملة في مناصبها القياديّة في أعقاب حادث كاد أن يكون كارثيًّا في كانون الثاني/يناير عندما انفصل باب عن جسم طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة.

ويأتي ذلك بعد أن اضطرّت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران "ساوث ويست" الأميركيّة كانت متّجهة من تكساس إلى لوس أنجليس إلى وقف إقلاعها الخميس والعودة إلى المطار بعد اندلاع حريق في محرّكها.