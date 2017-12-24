النقب: دعوة للاعتصام تضامنا مع الشيخ صياح الطوري

دعت لجنة العراقيب، اليوم الأحد، للتفاعل مع خيمة الاعتصام التي تتواجد أمام مقر شرطة رهط، لإبطال الإبعاد بحق الشيه صياح الطوري، وذلك بعد أن فرضت محكمة الصلح في بئر السبع بالنقب، على الشيخ الطوري، السجن الفعلي لمدة 10 أشهر، والإبعاد عن قريته مسلوبة الاعتراف.

وهدمت السلطات الإسرائيليّة قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، 122 مرّة، وكان الشيخ الطوري، قد رفض إطلاق سراحه مقابل موافقته على إبعاده من العراقيب.

وتهدف السلطات من خلال استمراها هدم العراقيب إلى وفرض الترحيل والتهجير على السكان العرب، وترك مساكنهم وأرضهم.

ويواصل أهالي العراقيب مناشدة المواطنين العرب والقيادات والكوادر السياسية بالوقوف إلى جانبهم، وأكدوا أنهم سيواصلون كفاحهم ونضالهم لتحصيل حقّهم في عيش كريم في قريتهم وأرضهم رافضين مخططات الترحيل والتهويد.