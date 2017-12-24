هدم منزل في كفر قاسم

هدمت بلدية كفر قاسم، صباح اليوم الأحد، منزلا قيد الإنشاء في المنطقة الغربية من كفر قاسم، يعود للمواطن معاذ بدير، وذلك بحجة البناء غير المرخص.

وادعت ما يسمى بـ"دائرة أراض إسرائيل" أن ملكية الأرض الذي بني عليها المنزل تابعة لها. وتكون المنزل من طابق واحد، بناه بدير وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة لأسرته التي تضم 6 أفراد.

وتشكل حراك في الآونة الأخيرة لإنقاذ المنزل من الهدم، بيد أن السلطات أصرت على تنفيذ الهدم.

وجاء قرار الهدم من قبل البلدية بعد أن أبلغت الشرطة نيتها هدم المنزل في الساعات القريبة، وكان سيتكبد صاحب المنزل دفع تكاليف الهدم والتي تصل إلى نحو 40 ألف شيقل.

وقال صاحب المنزل المهدوم، معاذ بدير، لـ"عرب 48" إن "هذا المنزل كان كل حياتي وأمل أولادي. خدعني كثير من الناس، خدعوني في هذه القضية وتركوني لوحدي".

وأضاف أن "كل من نصب نفسه مسؤولا فهو مسؤول في هذه القضية عن هدم منزلي، أحملهم المسؤولية كاملة، لم يقف معي أحد من المسؤولين من أعضاء كنيست وغيرهم".