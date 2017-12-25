الناصرة: إلغاء مناقصة مدير الثقافة في البلدية

أثار قرار المحكمة إلغاء مناقصة مدير دائرة الثقافة والرياضة والشباب في بلدية الناصرة، حفيظة إدارة البلدية.

سالم شرارة

وكتب مساعد رئيس بلدية الناصرة، سالم شرارة، على صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اليوم الإثنين، موجها كلامه لمدير دائرة الثقافة والرياضة والشباب في بلدية الناصرة، خالد بطو، أن "رئيس البلدية وإدارته وكل من حوله معك وكل موظفي البلدية معك لأنك جدير وتستحق".

وتعود حيثيات القضية إلى تقديم المحامي عمران خطيب دعوى قضائية، باسم عضو بلدية الناصرة عن قائمة الإصلاح والتغيير، سليم سليمان، طالب بإلغاء المناقصة، مدعيا أمام المحكمة أن "المناقصة مخصصة لفوز شخص معين وهو خالد بطو، موظف البلدية".

عمران خطيب

وقال المحامي عمران خطيب لـ"عرب 48" إن "بلدية الناصرة قصدت تفصيل المناقصة على مقاس رئيس قسم الثقافة الحالي، خالد بطو، وهذا أمر غير مقبول، الأمر الذي دفعنا لتقديم دعوى قضائية ضد المناقصة المعلنة، فجاء القرار الأول على الاستئناف الذي تقدمنا به في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالسماح للبلدية بفتح باب المقابلات الشخصية للمترشحين، ولكن تمنع من اتخاذ القرارات بشأن المناقصة، وهو ما حصل فعلًا لنفاجأ بأن المرشح الوحيد هو خالد بطو نفسه".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت أمس، الأحد، قرار إلغاء المناقصة، وهذا يعتبر سابقة قضائية، ونستطيع اعتباره نهاية نهج الفساد في بلدية الناصرة".

وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب رسمي من بلدية الناصرة غير أننا لم نتمكن من ذلك بسبب خروج البلدية لعطلة عيد الميلاد.