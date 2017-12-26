زعبي: يجب القضاء على ظاهرة الخاوة وليس معالجة الاعتداء فقط

زعبي تطالب الشرطة بمعالجة قضية الخاوة في الناصرة

زعبي تطالب سلام عبر رسالة رسمية بالاعتراف بالمشكلة وبأخذ مسؤوليته

طالبت النائبة عن التجمع في القائمة المشتركة، حنين زعبي، محطة الشرطة في الناصرة، خلال رسالة أرسلتها إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بالتحقيق الجدي بقضية الأتاوة (الخاوة) التي طال آخرها مطعم "أفرا".

وقالت زعبي إن "تعامل رجال الشرطة مع الموضوع بشكل عام هو تعامل مستهتر، فتلك ظاهرة تعاني منها الناصرة بهذا الشكل غير المحتمل، لأكثر من عقد، دون أن تنال اهتماما جديا من قبل الشرطة، أو متابعة جدية من قبل البلدية".

كما تطرقت الرسالة إلى حادث الاعتداء الأخير على المطعم المذكور، والذي وصل إلى حد الاعتداء الجسدي على صاحب المطعم وعلى أحد العاملين، اللذين تعرضا لضرب شديد. وجاء في الرسالة أنه إلى جانب اعتقال بعض الشباب كما ورد في الأخبار، فإن الشرطة لم تقم بجمع كاميرات التصوير في الساحة، أو استجواب المارة أو حتى رئيس البلدية، والذي لا بد أنه يعرف خبايا بلده.

زعبي: معالجة قضية الخاوة لا تعني معالجة اعتداء ما، بل تعني القضاء على ظاهرة الخاوة بشكل كامل، وردع من يقف وراءها

الرسالة من أن تعامل الشرطة التقليدي مع الجريمة العربية، يشير إلى أنها ما تلبث أن تطلق سراح المعتقلين، وأنها لن تستمر في الملف بشكل جدي، وأن كل ما تفعله هو لامتصاص الغضب الجماهيري ليس إلا.

من جهة أخرى، أرسلت زعبي رسالة رسمية إلى رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، تحت عنوان "مسؤوليتك محاسبة الشرطة بسبب نسب الجريمة والعنف المرتفعة، ومتابعة ظاهرة الخاوة في البلد"، وصلت نسخة منها إلى المستشار القانوني للبلدية، طالبته فيها بتغيير تعامله مع الشرطة، وأكدت له أن واجبه هو محاسبة الشرطة على عشرات جرائم القتل التي لم تحل، وعشرات مواقع بيع المخدرات المعروفة في البلد، ومئات أحداث الخاوة التي تحدث أسبوعيا في ساحة العين وغيرها من محلات البلد.

وأضافت الرسالة أن "العلاقات الطيبة" التي تربط رئيس البلدية مع مدير وأفراد محطات الشرطة في الناصرة، واستقباله للمفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، "غير مهنية بتاتا، ولا تشتق من مسؤوليته في حفظ أمن البلد، ولا تساعد في حفظ أمن البلد، بل إنها تضر بالبلد، وتشجع الشرطة على استمرار تعاملها المستهتر مع نسب الجريمة".

كما طالبت سلام بمتابعة ملف الخاوة في الناصرة، بصورة شخصية، وأكدت أن المطلوب هو ليس اعتقال مؤقت لبعض الشباب، بل القضاء على الظاهرة قضاء نهائيا.