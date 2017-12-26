عين ماهل: الحراك يجدد دعوته لمقاطعة "تكريم العار"

حيّت لجنة التنسيق للحراك المهلاوي في عين ماهل أهالي القرية ومن شاركهم من الداخل الفلسطيني، في المظاهرة الحاشدة التي شهدتها البلدة مساء أمس، الإثنين، احتجاجا على زيارة نتنياهو، الخميس القادم، وتكريمه من قبل إدارة المجلس المحلي.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة لجنة التنسيق، اليوم الثلاثاء، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وأضاف البيان: "كل الفخر والاعتزاز للوقفة المشرفة لأهل عين ماهل وقد توحدت بكل أطيافها وأعمارها، مساء يوم الإثنين 25/12، لتعبر بأعلى درجات الرقي والحضارة عن غضبها واستنكارها الشديد من دعوة رئيس المجلس المحلي لتكريم بيبي نتنياهو".

وأضاف البيان أنه "سنبقى نردد أنها خطوة كارثية على بلدنا وشعبنا، برغم ما يروج لها تضليلا عن الامتيازات والإنجازات، ونعود ونؤكد رفضنا لهذه الخطوة ونجدد دعوتنا إلى إلغاء تكريم العار، وندعو بكل الحب كل من دعي لاستقبال هذا العنصري أن يقاطعه فلن تستطيعوا محو العار بعد ذلك".

وختتم بيان لجنة التنسيق بالقول إنه "ما زلنا مستمرون في خطواتنا، وسنكون يوم الخميس، قريبا من مكان الاحتفال لنرفع صوتنا عاليا 'لا أهلا ولا سهلا'، لنسطر صفحة عز وإباء في تاريخ بلدنا، وسنبقى مرفوعي الهامة بعيدا عن أي نتيجة تتمثل في الواقع".