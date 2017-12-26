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عين ماهل: 6 أعضاء من المجلس يرفضون زيارة نتنياهو

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 16:07

عين ماهل: 6 أعضاء من المجلس يرفضون زيارة نتنياهو
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

وجه 6 أعضاء من المجلس المحلي في قرية عين ماهل رسالة إلى رئيس المجلس المحلي، وليد أبو ليل، ووزارة الداخلية، أكدوا فيها رفضهم زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتكريمه باسم المجلس المحلي. 

والموقعون على الرسالة من بين أعضاء المجلس المحلي في عين ماهل البالغ عددهم 11 عضوا هم الأعضاء الستة: عبد الله أبو ليل، خالد خطيب، سمير نفافعة، محمد أبو ليل، رمزي حبيب الله وعوض حبيب الله.

وتواصل لجنة التنسيق للحراك المهلاوي في عين ماهل العمل بين أهالي القرية وحثهم على رفض زيارة نتنياهو وتكريمه، ونجحت بحشد عدد كبير من الأهالي في المظاهرة التي شهدتها البلدة مساء أمس، الإثنين، احتجاجا على زيارة نتنياهو، الخميس القادم، وتكريمه من قبل إدارة المجلس المحلي.

وترتفع الأصوات الرافضة والغاضبة في عين ماهل والمجتمع العربي ضد قرار رئيس مجلس محلي عين ماهل "تنظيم احتفال لتقديم شهادة تقدير لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، يوم الخميس الموافق 28.12.2017".

وتأتي هذه الزيارة في توقيت مريب، حيث أنها تأتي في ظل موجة غضب عارمة وإجماع فلسطيني في الداخل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة على رفض إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وسياسة التمييز والعنصرية والعدائية التي تمارسها حكومة نتنياهو ضد المواطنين العرب في البلاد.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#عين ماهل
#وليد أبو ليل
#نتنياهو
#تكريم العار

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