جديدة المكر: حرق سيارتين خصوصيتين

أقدم جناة، الليلة الماضية، على إضرام النار في سيارتين خصوصيتين في جديدة المكر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.

وعلمنا أن السيارتين تعود ملكيتيهما لمواطنين من قرية المكر، ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة.

وتسود حالة من القلق البلدات العربية بسبب ازدياد العنف والاعتداءات المتكررة على الممتلكات العامة والخاصة وجرائم القتل وإطلاق الرصاص وحرق السيارات.

هذا، ويطالب المواطنون العرب الشرطة بكبح جماح الظاهرة الخطيرة وتوفير الأمن والأمان بدلا من سياسة الانتقام من السائقين العرب بتحرير المخالفات وفرض الغرامات الباهظة بحقهم.