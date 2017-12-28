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جديدة المكر: حرق سيارتين خصوصيتين

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 10:09

جديدة المكر: حرق سيارتين خصوصيتين
من مكان الجريمة في جديدة المكر، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أقدم جناة، الليلة الماضية، على إضرام النار في سيارتين خصوصيتين في جديدة المكر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.

وعلمنا أن السيارتين تعود ملكيتيهما لمواطنين من قرية المكر، ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة.

وتسود حالة من القلق البلدات العربية بسبب ازدياد العنف والاعتداءات المتكررة على الممتلكات العامة والخاصة وجرائم القتل وإطلاق الرصاص وحرق السيارات.

هذا، ويطالب المواطنون العرب الشرطة بكبح جماح الظاهرة الخطيرة وتوفير الأمن والأمان بدلا من سياسة الانتقام من السائقين العرب بتحرير المخالفات وفرض الغرامات الباهظة بحقهم.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#جديدة المكر
#العنف والجريمة
#حرق سيارات

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