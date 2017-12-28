  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر كنا: السجن 13 عاما لفتى أدين بقتل عنان حكروش

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 09:42

كفر كنا: السجن 13 عاما لفتى أدين بقتل عنان حكروش
القتيل عنان حكروش
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، مؤخرا، على فتى قاصر (17 عاما) من قرية كفر كنا السجن الفعلي لمدة 13 عاما على أن تحتسب منذ يوم اعتقاله في 19.11.2016 والسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ، ودفع تعويض لعائلة ضحية جريمة القتل، عنان محمد كايد حكروش (48 عاما)، من كفر كنا قدرها 70 ألف شيقل.

وأكدت المحكمة في قرارها أن "هذه العقوبة في قضية مقتل الشاب المرحوم عنان حكروش، جاءت بعد اعتراف المتهم ضمن لائحة اتهام معدلة قدمت ضده، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة إعادة تأهيل المتهم على اعتبار أنه كان قاصرا عند وقوع الجريمة إلى جانب الاعتبارات الأخرى المتعلقة بتفاصيل جريمة القتل والتوازن المطلوب بين هذه الاعتبارات والعقوبة التي فرضت على المتهم".

يذكر أن عنان حكروش كان قد قتل يوم السبت الموافق 19.11.2016، متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار حين تواجده داخل سيارة بمحاذاة منزله.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#كفر كنا
#عنان حكروش
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيبة: السجن الفعلي لشبان أحرقوا منصة حفل لهيثم خلايلة
الطيبة: السجن الفعلي لشبان أحرقوا منصة حفل لهيثم خلايلة

2017-12-28

عين ماهل تتصدى لـ"تكريم العار"
عين ماهل تتصدى لـ"تكريم العار"

2017-12-28

جسر الزرقاء: تمديد حظر النشر في جريمة قتل بلال عماش
جسر الزرقاء: تمديد حظر النشر في جريمة قتل بلال عماش

2017-12-28

الأكثر قراءة

يعالون أعدم أبو جهاد برصاصة بالرأس

يعالون أعدم أبو جهاد برصاصة بالرأس

2017-12-27
في مطار اللد: أهلا وسهلا بكم في فلسطين

في مطار اللد: أهلا وسهلا بكم في فلسطين

2017-12-27
كسروا كتفه الأيمن: الإفراج عن الفتى الجنيدي بكفالة مالية

كسروا كتفه الأيمن: الإفراج عن الفتى الجنيدي بكفالة مالية

2017-12-27
حالة الطقس: غائم جزئيا وتقلبات على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وتقلبات على درجات الحرارة

2017-12-27
تمويه إسرائيلي: حملة دعائية عالمية تُخفي مصادرها السياسية

تمويه إسرائيلي: حملة دعائية عالمية تُخفي مصادرها السياسية

2017-12-27