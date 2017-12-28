فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، مؤخرا، على فتى قاصر (17 عاما) من قرية كفر كنا السجن الفعلي لمدة 13 عاما على أن تحتسب منذ يوم اعتقاله في 19.11.2016 والسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ، ودفع تعويض لعائلة ضحية جريمة القتل، عنان محمد كايد حكروش (48 عاما)، من كفر كنا قدرها 70 ألف شيقل.

وأكدت المحكمة في قرارها أن "هذه العقوبة في قضية مقتل الشاب المرحوم عنان حكروش، جاءت بعد اعتراف المتهم ضمن لائحة اتهام معدلة قدمت ضده، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة إعادة تأهيل المتهم على اعتبار أنه كان قاصرا عند وقوع الجريمة إلى جانب الاعتبارات الأخرى المتعلقة بتفاصيل جريمة القتل والتوازن المطلوب بين هذه الاعتبارات والعقوبة التي فرضت على المتهم".

يذكر أن عنان حكروش كان قد قتل يوم السبت الموافق 19.11.2016، متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار حين تواجده داخل سيارة بمحاذاة منزله.