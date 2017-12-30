الطيبة: إصابة خطيرة لشخص بحادث طرق ذاتي

أصيب شخص (50 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء حادث طرق ذاتي وقع عصر اليوم السبت، على شارع 444 بالقرب من مدينة الطيبة، حيث نقل الجريح إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء، إخطارا عن جريح بحادث طرق بالقرب من الطيبة، وعلى الفور هرع الطاقم الطبي للمكان وقدم الإسعافات الميدانية لشخص في الخمسينات من عمره، وتم نقله وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى مائير في كفار سابا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، شرعت شرطة السير التحقيق في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن حادث طرق ذاتي، دون أن تعلن عن أسباب الحادث.