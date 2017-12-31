عام 2017: 32% من ضحايا حوادث الطرق عرب

أصدرت سلطة الأمان على الطرق الإسرائيليّة، ملخصًا لعام 2017، والذي يوضح عدد ضحايا حوادث الطرق، للعام المنصرم.

وقال البيان، إنّ 362 شخصًا في البلاد، لقوا مصرعهم في حوادث الطرق خلال عام 2017، مقارنة ب،ـ377 ضحية في العام 2016.

وبلغ عدد الضحايا العرب 117 ضحيّة، مقابل 124 ضحية خلال السنة الماضية.

وعلى الرغم من الانخفاض الذي في عدد الضحايا من المواطنين العرب، إلا أنّ نسبتهم من مجمل الضحايا في البلاد، لا تزال 32%.

وأضاف التقرير، أنّ الضحايا من الشباب (17-24 عامًا) هم أكثر الفئات المعرضة للإصابة بحوادث الطرق، حيث قتل 28 سائقا عربيا، بأجيال 17-24 مقابل 20 سائق في ذات الشريحة العمرية في المجتمع اليهودي، وتشير المعطيات العامة ان نسبة إصابة الشباب العرب في حوادث الطرق هي 10 اضعاف النسبة بين الشباب اليهود.

وأضاف التقرير، أنّ عام 2017، شهد ارتفاعًا مقلقًا في عدد حوادث الدراجات النارية، حيث ارتفع عدد الضحايا، من 43 ضحية لعام 2016، إلى 61 ضحية عام 2017، فيما ارتفع عدد ضحايا الدراجات النارية من العرب، من 7 ضحايا لعام 2016، إلى 22 لعام 2017.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد ان الحوادث القاتلة تتمحور حول الطرق السريعة، الا ان هذا العام حدث ارتفاع في عدد القتلى ضمن حوادث تمت على شوارع بلدية، وارتفع عدد القتلى من 150 ضحية مقابل 127 في العام الماضي على مستوى البلاد عامة، وقتل عام 2017، 44 ضحية في شوارع بلدية مقابل 34 للعام الماضي.