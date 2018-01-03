كفر مصر: جثمان رضوان صبيحي يصل غدا من تايلاند

قالت عائلة الشاب رضوان حسين صبيحي (28 عاما) من قرية كفر مصر، والذي مصرعه إثر تعرضه لحادث أثناء تواجده برحلة سياحية في تايلاند، يوم الجمعة الماضي، إن تشييع جثمان ابنها سيكون يوم غد الخميس بعد صلاة العصر.

وأعلنت عائلة الفقيد تغيير موعد تشييع الجثمان إلى بعد صلاة العصر من يوم الغد بسبب تأخٌّر وصول الجثمان من تايلاند، حيث من المتوقع وصوله صباح غد.

ويسود الحزن في كفر مصر منذ الإعلان عن مصرع ابنها رضوان صبيحي، الجمعة الماضي، في حادث في تايلاند ولم يصل جثمانه البلاد بعد بسبب العطلة الرسمية في تايلاند بمناسبة رأس السنة والتي بسببها تعطلت الإجراءات عدة أيام.

وكان الشاب رضوان صبيحي قد لقي مصرعه بعد انزلاقه في نهر وإصابته بسبب تيار المياه القوي وغرقه، وذلك أثناء رحلة سياحية كان يقضيها مع أصدقائه في تايلاند.