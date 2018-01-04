اشتباه: معلمان تحرشا جنسيا بطلاب في مدرسة عربية

وجهت الشرطة شبهة التحرش الجنسي لمعلمين في مدرسة عربية ثانوية كبيرة تضم أكثر من 800 طالب في وسط البلاد.

وبحسب الاشتباه فإن المعلمين تحرشا في الشهر الأخير بطلاب وطالبات في المرحلة العليا أثناء أيام التعليم في المدرسة.

وباشرت الشرطة التحقيق مع المعلمين بشبهة تنفيذ عمل مشين بطالب قاصر في المدرسة. واعتقلت المعلمين المشتبهين قبل أسبوع، وأطلقت سراح أحدهما بعد انتهاء التحقيق معه وفرضت على المعلم الآخر الحبس المنزلي وأبعدتهما في هذه المرحلة عن المشتكين والمدرسة.

وقالت البلدية التي تتواجد المدرسة في منطقة نفوذها إن "المعلمين أبعدا عن المدرسة لمدة 30 يوما، والبلدية تجري كافة إجراءات إيقافهما عن العمل لغاية انتهاء الإجراءات ضدهما.

وشكلت البلدية ووزارة التربية والتعليم لجنة تضم ممثلين عن الشؤون الاجتماعية والاستشارة التربية من أجل الاستعداد لإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، الأسبوع المقبل".