كفر مصر: تشييع جثمان رضوان صبيحي بعد وصوله من تايلاند

شيّع المئات من سكان قرية كفر مصر والقرى المجاورة، عصر اليوم الخميس، جثمان الشاب رضوان حسين صبيحي (28 عاما) من مسجد كفر مصر إلى مقبرة القرية، وذلك بعد وصول جثمانه من تايلاند.

رضوان حسين صبيحي

وساد الحزن في كفر مصر منذ وفاة ابنها الشاب رضوان صبيحي، يوم الجمعة الماضي، بحادث في تايلاند خصوصًا وأن جثمانه تأخر وصوله للبلاد بسبب العطلة الرسمية في تايلاند برأس السنة والتي جمدت كل الإجراءات لعدة أيام.

وكان الشاب رضوان قد لقي مصرعه بعد انزلاقه في نهر وإصابته بسبب تيار المياه القوي وغرقه، وذلك أثناء رحلة كان يقضيها مع أصدقائه في جنوب تايلاند.