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كفر مصر: وصول جثمان الشاب رضوان صبيحي

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 09:28

كفر مصر: وصول جثمان الشاب رضوان صبيحي
الشاب رضوان حسين صبيحي
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

وصل جثمان ابن قرية كفر مصر المرحوم الشاب رضوان حسين صبيحي (28 عاما) صباح اليوم، الخميس، على متن طائرة إلى مطار اللد من تايلاند.

وكان الشاب رضوان قد لقي مصرعه بعد انزلاقه في نهر وإصابته بسبب تيار المياه القوي وغرقه، وذلك أثناء رحلة كان يقضيها مع أصدقائه في جنوب تايلاند.

ويسود الحزن كفر مصر منذ وصول خبر وفاة ابنها الشاب رضوان صبيحي يوم الجمعة الماضي، بحادث في تايلاند خصوصًا وأن جثمانه تأخر وصوله للبلاد بسبب العطلة الرسمية في تايلاند برأس السنة والتي جمدت كل الإجراءات لعدة أيام.

وسيشع جثمان المرحوم صبيحي بعد صلاة عصر اليوم، الخميس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كفر مصر
#قرى المرج
#رضوان صبيحي
#تايلاند

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