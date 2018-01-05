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جلجولية: التحقيق في مصرع محمد طه

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 10:07

جلجولية: التحقيق في مصرع محمد طه
محمد طه
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

شيع عدد من أهالي جلجولية والمنطقة جثمان المرحوم محمد طه (38 عاما) عاما إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى في مقبرة البلدة، مساء أمس الخميس.

وكان الشاب طه قد لقي مصرعه بعد انزلاقه من مكان مرتفع، أول من أمس الأربعاء.

وترك المرحوم وراءه زوجة ثاكل وطفلين.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشاب انزلق من علو من منزله في القرية، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، ثم توفي متأثرا بحراحه، صباح أمس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات مصرع الشاب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جلجولية
#العنف والجريمة
#سقوط من علو

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