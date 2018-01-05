اقتحم لصوص منزل مواطن في قرية طوبا الزنغرية، فجر اليوم الجمعة، وقاموا بالسرقة من المنزل تحت وطأة بالتهديد بالسلاح لصاحبي المنزل، وهما زوجان في سنوات الستين من عمريهما.

ويستدل من المعلومات المتوفرة أن اللصوص الذين كانوا مقنّعين نجحوا بسرقة مبلغ كبير من المال، وخلال تنفيذهم السرقة أصيبت الزوجة بجروح خطيرة، بحسب مصادر طبية، وتم نقلها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

هذا، واستدعيت الشرطة إلى المكان وقامت بجمع الأدلة وفتحت تحقيقًا في عملية السطو المسلح.