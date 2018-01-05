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قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 10:31

قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع
المياه تغمر الشوارع والسيارات بقلنسوة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

غمرت مياه الأمطار الغزيرة شارع صلاح الدين وغيره من الشوارع الداخلية في مدينة قلنسوة، صباح اليوم الجمعة، وتسببت بفيضانات وسيول أدّت إلى شلل بحركة المواطنين وحركة السير.

وغرق شارع بالقرب من مسجد صلاح الدين في المدينة، والذي أدّى إلى صعوبة في تنقل المواطنين، والوصول إلى بيوتهم.

هذا، وتشهد البلاد أجواء مطرية شديدة وعاصفة، توقعت دائرة الأرصاد الجوية استمرارها لغاية غد السبت، فيما تعمل السلطات المحلية على معالجة الحالات الطارئة في حال غرق شوارع أو بيوت بسبب العاصفة.

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ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قلنسوة
#حالة الطقس
#مياه الأمطار

قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

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