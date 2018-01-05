غمرت مياه الأمطار الغزيرة شارع صلاح الدين وغيره من الشوارع الداخلية في مدينة قلنسوة، صباح اليوم الجمعة، وتسببت بفيضانات وسيول أدّت إلى شلل بحركة المواطنين وحركة السير.

وغرق شارع بالقرب من مسجد صلاح الدين في المدينة، والذي أدّى إلى صعوبة في تنقل المواطنين، والوصول إلى بيوتهم.

هذا، وتشهد البلاد أجواء مطرية شديدة وعاصفة، توقعت دائرة الأرصاد الجوية استمرارها لغاية غد السبت، فيما تعمل السلطات المحلية على معالجة الحالات الطارئة في حال غرق شوارع أو بيوت بسبب العاصفة.

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