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يافة الناصرة: مقتل شاب في جريمة طعن

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 09:27

يافة الناصرة: مقتل شاب في جريمة طعن
من مكان الجريمة، الليلة الماضية
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

توفي الشاب سامر عواد من قرية يافة الناصرة، الليلة الفائتة، متأثرا بإصابته الخطيرة في جريمة طعن.

سامر عواد

وعلم أن الشاب يبلغ من العمر 33 عاما، وقد أصيب بجروح خطيرة في جريمة طعن، وتم نقله إلى المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة، بيد أن الجهود الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياته.

وعلم أن قوات من الشرطة توجهت إلى موقع الجريمة، وأغلقت المنطقة، وباشرت بعمليات التحقيق الأولية، حيث تم استدعاء وحدات خاصة، بضمنها وحدة التشخيص الجنائي، ومحققون ميدانيون، ومحققو جرائم القتل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يافة الناصرة
#جريمة طعن

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