انتخاب النائب جمال زحالقة رئيسا لحزب التجمع الوطني

انتخب أعضاء اللجنة المركزية في حزب التجمع الوطني الديموقراطي، مساء اليوم السبت، النائب د. جمال زحالقة رئيسا لحزب التجمع بإجماع جميع أعضاء اللجنة المركزية الذين شاركوا بالجلسة الخاصة التي عقدت بالمقر الرئيس للحزب في الناصرة.

وشارك في الجلسة 30 عضوا من أصل 39 من أعضاء اللجنة المركزية ولجنة المراقبة المركزية، حيث تم التباحث وقبل انتخاب زحالقة رئيسا للحزب، بالعديد من القضايا السياسية، كما تم قبل تقديم ومناقشة البيان السياسي والبيان التنظيمي ومناقشة قضايا أخرى مثل المشتركة وأزمة التناوب.

وشكر النائب زحالقة اللجنة المركزية ولجنة المراقبة على انتخابه لرئاسة الحزب، وأكد أنه سيعمل على تعزيز حزب التجمع وطرح خطابه الوطني في المجتمع العربي، وتقوية حضوره في ساحة العمل السياسي الفلسطيني.

وأتى انتخاب زحالقة لرئاسة الحزب، بعد إعلان الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، الاستقالة من رئاسة الحزب، حيث أكد في بيان صادر عنه في حينه، بأنه لم يستقل من التجمع وبأنه سيبقى 'جنديا في الحركة الوطنية'.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن النائب د. جمال زحالقة في بيان رسمي أنه لن يترشح مرة أخرى للكنيست، قائلا إن "هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه".

وجاء في بيان النائب زحالقة: "أعود واؤكد أنني، وكما أعلنت سابقًا، في مؤتمر التجمع، لن أرشح نفسي للانتخابات القادمة. صحيح إنني ترددت كثيرًا في هذا الموضوع في خضم التحديات الصعبة التي واجهها التجمع من اعتقالات وتحقيقات وقضية الدكتور باسل غطّاس وغيرها، إِلَّا أنني حسمت موقفي بعدم الترشح".

وخلص للقول: "سأواصل عملي البرلماني حتى نهاية الدورة وسأستمر في عملي السياسي والوطني بهمّة أكبر ووتيرة أعلى".