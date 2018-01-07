19 متهمًا بجرائم مختلفة بينها قتل ماريا غانم وفارس نادي بيافا

كشفت الستار، صباح اليوم الأحد، عن عدد من القضايا التي حققت فيها الشرطة بسلسلة جرائم قتل ومحاولة قتل وقعت في منطقة المركز خلال العام المنصرم، وأعلن عن فك رموز ثلاثة جرائم قتل وجرائم تجارة بالسلاح وغيره، واعتقال 19 مشتبه.

وأعلنت الوحدة المركزية في الشرطة الإسرائيلية "يمار"، أنه في الأشهر الأخيرة وفي تحقيقات سرية دامت أشهر عديدة، استطاعت بموجبها، فك لغز ثلاث جرائم قتل من خلال تجنيد أحد الضالعين المقربين من المتهمين، وتوقيعه اتفاق شاهد ملك في الملف.

وتم فك لغز الجريمة المزدوجة في مدينة يافا العام المنصرم، والتي راح ضحيتها الشاب فارس نادي والصبية ماريا غانم، كذلك جريمة قتل مواطن يهودي في بات يام.

ومن بين المعتقلين كُثيّر عودة (35 عاما) من قرية جلجولية، وتتهمه الشرطة بأنه يقف في رأس هرم المجموعة الضالعة في بعض جرائم القتل، ومحاولات قتل أخرى في الأشهر الأخيرة، في منطقة المركز والمثلث.

ومن بين المعتقلين مواطنين يهود الضالعين في الملف، أصحاب سوابق جنائية معروفة لدى الشرطة، إذ تتهمهم بالضلوع في بعض الجرائم معا، التجارة بالسلاح والعبوات الناسفة، والتآمر لتنفيذ جريمة.

كذلك أعلنت الشرطة أن كثيرا من الضالعين في الملف، المطلوبون لدى الشرطة، فروا هاربين خارج البلاد بعد علمهم بالتحقيقات منذ بدايتها، وأنهم الآن ينتظرون نتائج التحقيق بفارغ الصبر.