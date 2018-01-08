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أم الفحم: مخطط جديد يهدد آلاف الدونمات من أراضي المواطنين

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 12:52

أم الفحم: مخطط جديد يهدد آلاف الدونمات من أراضي المواطنين
اجتماع طارئ في بلدية أم الفحم أمس الأحد
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

عُقد اجتماع طارئ في بلدية أم الفحم أمس، الأحد، بدعوة من المحامي محمود خالد النجيب تناول قضية مصادرة الأراضي والأضرار المتوقعة لقسائم الأراضي على طول شارع وادي عارة 65، وذلك بعد وضع مخطط (تتال 38) من قبل المؤسسات الحكومية لتوسيع الشارع بمسلكين إضافيين ومناطق خضراء.

ومن المتوقع أن يقطتع المخطط الجديد في منطقة وادي عارة وأم الفحم نحو 4 آلاف دونم، وبذلك تتهدد الخرائط التفصيلية والتنظيمية للمدينة من أجل التوسع مستقبلا.

وحضر اللقاء عن بلدية أم الفحم رئيس البلدية، الشيخ خالد حمدان، ونائب رئيس البلدية ومسؤول قسم الهندسة، المحامي وسام قحاوش، وعضو البلدية، المهندس محمد توفيق والمهندس كارم محاميد.

كذلك حضر رئيس مجلس محلي عارة عرعرة، المحامي مضر يونس، وعن مجلس محلي طلعة عارة مهندس المجلس، محمد صبحي محاجنة، وعن لجنة التنظيم والبناء المحلية حضرت مهندسة اللجنة، د. عناية بنا جريس وعماد جبارين، بالإضافة إلى المبادر للجلسة المحامي محمود خالد النجيب.

واتفق المشاركون على متابعة الملف من خلال المكاتبات والمراسلات واللقاءات مع الهيئات والوزارات والمكاتب الحكومية ذات الصلة، خاصة وزارة المالية ووزارة القضاء المسؤولتين عن المخطط.

يُشار إلى أن هذه الجلسة جاءت استمرارا لجلسة سابقة في ذات القضية، حيث أن مخطط (تتال 38) صادقت عليه الحكومه بتاريخ 12.11.2015 والحديث يدور عن مخطط مساحته نحو 3500 دونم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أم الفحم
#وادي عارة
#شارع 65
#مصادرة الأراضي

أم الفحم: مخطط جديد يهدد آلاف الدونمات من أراضي المواطنين

من عرب 48

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