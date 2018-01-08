الشرطة تداهم مجلس طرعان المحلي

اقتحمت الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة "لاهف 433" مجلس محلي طرعان اليوم، الإثنين، وقام عناصرها باقتياد 4 أشخاص للتحقيق تحت طائلة التحذير.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن من بين المعتقلين موظفة في المجلس المحلي، بينما الآخرون لا يعملون فيه.

وجاء على لسان الشرطة، أن "الحديث يدور حول شبهات تتعلق بنظافة اليد".

وعقب رئيس مجلس محلي طرعان، عماد دحلة، في حديث لـ"عرب 48"، أن "الشرطة داهمت بناية المجلس، وحصلت على مستندات مالية".

وأضاف أنه "لا نهاب شيئا ونحن نعمل وفق القوانين، بحيث أن الإنجازات واضحة وتقارير المراقبين خلال الأعوام الأخيرة لمجلس محلي طرعان تشهد على ذلك".

وأكد أنه "سنتابع القضية فنحن نعمل بنزاهة، لكن إذا قام أي موظف بأي عمل فردي غير قانوني، فأنا لست على علم بذلك".

وختم دحلة بالقول إنه "من الواضح بأن هناك محاولة لتعقب المجلس منذ السنة الأولى لتولينا إدارته، وهي محاولة يقف من ورائها بعض الأفراد، وبدورنا نعمل دوما على إعلاء صوت الإنجازات في وجوههم".